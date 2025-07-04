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花蓮門諾醫院啟動勸募計畫 募資千萬元推動偏鄉醫療零距離

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮門諾醫院長年深入偏鄉提供矯具義肢巡迴、行動早療等服務。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院長年深入偏鄉提供矯具義肢巡迴、行動早療等服務。圖／門諾醫院提供

花蓮門諾醫院長年深入偏鄉，提供行動早療、行動吞嚥、校園運動防護等醫療服務，多為無償義診，一年需要上千萬元。院方今天起勸募，「健保30偏鄉醫療影像巡迴展」也在門諾開展，盼外界大力支持偏鄉醫療。

門諾醫院是全國第一家承接健保IDS（全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫）的醫療院所，多年來投入特殊醫療服務，包含行動早療、行動吞嚥、矯具義肢巡迴、校園運動防護與遠距智慧醫療等，透過巡診車隊，將醫療服務帶到花蓮各角落。

院方今天表示，這項服務多為無償義診，所需資金龐大，期盼社會善心人士、企業與基金會伸出援手，「偏鄉醫療零距離．讓愛無限延伸」計畫今天起正式啟動，勸募目標為1273萬元，包含聘用專業人力1150萬元、車輛使用與維修費40萬元，其餘為耗材與推廣費用。

健保署東區業務組長黃兆杰、科長石惠文、專員洪美榕等人也到門諾加油打氣。黃兆杰說，健保開辦之初門諾就在花蓮秀林鄉率先推動「整合性醫療服務改善計畫」，後來再擴展為IDS，目前覆蓋全台52鄉鎮，透過健保30偏鄉醫療攝影展在門諾開展，讓外界了解山地、離島地區醫療服務形式，更感謝醫護人員的付出。

門諾團隊在四維高中服務超過2年，每周四固定進駐，提供選手運動傷害評估與治療。棒球教練余建忠說，去年四維奪下全國第二，門諾團隊功不可沒，尤其物理治療師楊子霆，不但專業更主動關心選手，提供即時照護與心理支持。

門諾醫院總執行長張文信表示，「偏鄉醫療零距離．讓愛無限延伸」正式計畫啟動，盼各界支持，幫助門諾持續將服務送到更需要的地方。

花蓮門諾醫院今天宣布「偏鄉醫療零距離．讓愛無限延伸」計畫啟動。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院今天宣布「偏鄉醫療零距離．讓愛無限延伸」計畫啟動。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院長年深入偏鄉提供矯具義肢巡迴、行動早療等服務。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院長年深入偏鄉提供矯具義肢巡迴、行動早療等服務。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院今天宣布「偏鄉醫療零距離．讓愛無限延伸」計畫啟動。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院今天宣布「偏鄉醫療零距離．讓愛無限延伸」計畫啟動。圖／門諾醫院提供

偏鄉 花蓮 醫護人員

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