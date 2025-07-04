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丹娜絲颱風若形成不影響 台東熱氣球嘉年華5日如期開幕

中央社／ 台東縣4日電
台東縣政府取得授權自製的哆啦A夢熱氣球，日前已悄悄迎回台東，並且多次選擇在偏鄉試展球，5日將於台東熱氣球嘉年華開幕時亮相。圖／中央社（民眾提供）
台東縣政府取得授權自製的哆啦A夢熱氣球，日前已悄悄迎回台東，並且多次選擇在偏鄉試展球，5日將於台東熱氣球嘉年華開幕時亮相。圖／中央社（民眾提供）

中央氣象署今天上午發布熱帶性低氣壓生成訊息，預計明晨至上午有機會增強為今年第4號颱風丹娜絲。台東縣政府下午表示，經評估後，明日清晨國際熱氣球嘉年華活動如期開幕。

颱風丹娜絲恐生成，許多民眾關心明日清晨熱氣球活動開幕是否如期舉行，盼望能在明天看到哆啦A夢球升空。

台東縣政府交通及觀光發展處下午表示，國際熱氣球嘉年華活動，明天上午於鹿野高台盛大開幕，備受期待的「萬球齊飛」活動將正常舉辦，18顆國內外繽紛熱氣球將齊聚鹿野高台，帶來震撼視覺饗宴，為暑假揭開華麗序幕。

交觀處表示，感謝全國熱氣球粉絲的關心與支持，明天開幕首日目前經專業飛行團隊評估天氣狀況不影響熱氣球飛行作業，歡迎民眾攜家帶眷清晨前往鹿野高台欣賞療癒人心的熱氣球升空美景，一同感受台東夏季最獨特的浪漫魅力。

原訂於6日舉辦的熱氣球光雕音樂會，將持續觀察天氣狀況，若有任何異動將即時於官方平台公告，請球迷們隨時留意活動最新資訊。

台東 哆啦A夢 熱氣球嘉年華 颱風

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