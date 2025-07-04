自稱「狂人」爬3米高跳基隆地標「KEELUNG」 民眾：太危險

有一名年輕男子自稱是不墨守成規的「狂人」，在網路貼出一段影片，他從下方攀爬基隆虎仔山基隆地標「KEELUNG」字母上方，在約3公尺高的頂端跳來跳去，民眾都直呼好危險。市府表示，很不應該，市府完全不鼓勵，但目前沒有相關配套管理辦法，下午已去現場張貼禁止攀爬告示。

從影片中可以看到一名年輕男子，自下方水泥基應爬到字母鐵架上面，從英文字母K一路冒險跨越到G，看起來險象環生，民眾看到影片多說「讓人直冒冷汗」、「太危險了」、「摔下來會沒命吧」。

該男子在影片自稱註定是不墨守成規的狂人，站上地標頂端後還說，上面很窄、但風景真的很美。

當地中山區中山里長羅予廷說，從影片來看有一年輕人從下方石墩往上爬，十分的危險，大約有3層樓高，要運動應該去安全的地方。

虎仔山基隆地標在基隆港西岸，視野相當好，可看到整個基隆市區、基隆港美景，盡收眼底，晚間有LED燈飾，相當醒目，一進基隆市中心及基隆港就可看到。

文化局副局長鄭鼎青表示，有闗民眾攀爬基隆地標的影片，這處並不是固定式的空間，目前並無配套的管理辦法，會再研議有無其他相關的罰則。