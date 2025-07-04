跨島嶼南島船造船培訓今開訓 1在台俄羅斯人也有興趣

繼帛琉「Alingano Maisu」號航向母親的島嶼計畫成功抵達台東，引起各界對造舟與航海議題的廣泛關注後，縣府今天在杉原灣海洋學習基地辦理「跨島嶼南島船造船培訓課程」開訓典禮，標誌著台東在推動原住民族海洋文化傳承與國際南島族群交流上邁出重要一步。

縣長饒慶鈴指出，台東縣一直有計畫地透過各項活動，促進在地原住民族與國際南島族親建立相互交流合作的橋樑，去年與莿桐部落簽訂合作備忘錄後，即啟動杉原灣海岸範圍內的永續共管模式，共同促進原住民族海洋文化的傳承與發展。

她進一步說，今年5月縣府在杉原灣新建的海洋學習基地，迎接遠從帛琉橫越黑潮而來的無動力帆船Alingano Maisu號，象徵台東與南島族群間的深厚連結。接續辦理「跨島嶼南島船造船培訓課程」，充實專業海洋文化產業人才，有助於與鄰近南島語族族親透過造船和航海緊密連結。

今天開訓典禮包括東海岸多位部落傳統領袖、部落會議主席、地方民意代表等都一同出席共襄盛舉，並聆聽關島造船師Ronald Acfalle及蘭嶼造船師謝福生的精采講座及導覽，一同分享「跨島嶼」的造船智慧。

原民處表示，此次培訓課程的學員組成多元，除有曾參與2023年拼板船培訓及去年阿美族竹筏培訓學員外，也開放一般民眾報名，甚至包括一位在台的俄羅斯籍學員，展現課程廣泛的吸引力。課程自開訓至9月30日止。