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基隆上半年4長者違規過馬路被撞亡 將增139處斑馬線提升安全

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市府今天說明推動行人友善成效，將增139處斑馬線提升行人安全環境。記者游明煌／攝影
市府今天說明推動行人友善成效，將增139處斑馬線提升行人安全環境。記者游明煌／攝影

基隆市警局統計今年上半年有4位高齡者違規過馬路被撞身亡，都沒有走在斑馬線導致事故發生，有的甚至10公尺外就有斑馬線仍貪圖方便抄近路。市府表示，將深入鄰里增設139處斑馬線，提升行人交通安全環境，包括學校、市場、公車站牌附近有需求的地方就會畫設。

市府今天說明推動行人友善成效，警方統計今年1至6月，針對行人違規取締共3170件，較去年同期增加2622件，增幅達478%。在加強執法作為下，今年上半年A1+A2類道路交通事故發生1567件、死傷2017人，較去年同期發生件數減少254件、死傷人數減少427人。

交通隊說，行人交通事故發生132件、死傷139人，較去年同期件數減少69件、死傷人數減少65人，降幅逾3成。

警察局長林信雄說，自推動行人友善專案，基隆市去年在交通事故每十萬人死亡數、受傷數及行人每十萬人死亡數皆為本島前3名低；而歷經宣導期後，「行人有序專案」自今年2月3日起嚴正執法。

林信雄表示，但今年上半年發生4件行人違規導致A1車禍死亡案件，經調查都是高齡長者沒有走在斑馬線上，導致事故發生，甚至有的距斑馬線僅10公尺，車禍原因是長者為貪圖便利，違規過馬路，導致車輛無法及時發現撞上發生撼事。警方依事故發生時段、路段等各項因素分析，滾動式修正調整執勤地點，以降低行人交通事故死傷案件。

市府交通處長陳耀川表示，會加大紅綠燈及行人號誌，讓民眾看起來更明顯，並增加立體斑馬線提高辨識度，路口實施行人早開時相，先讓行人進入路口後再開放車輛通行，提升行人交通安全。

陳耀川並說，市長謝國樑近期也特別要求各區區公所與交通處擴大檢討畫設行穿線，深入鄰里增設139處行穿線，數量很多，加強提升行人交通安全環境。位置包括學校、市場、公車站牌附近有需求的地方就會畫設。

市府今天說明推動行人友善成效，將增139處斑馬線提升行人安全環境。記者游明煌／攝影
市府今天說明推動行人友善成效，將增139處斑馬線提升行人安全環境。記者游明煌／攝影
市府今天說明推動行人友善成效，將增139處斑馬線提升行人安全環境。記者游明煌／攝影
市府今天說明推動行人友善成效，將增139處斑馬線提升行人安全環境。記者游明煌／攝影

交通事故 行人

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