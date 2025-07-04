基隆上半年4長者違規過馬路被撞亡 將增139處斑馬線提升安全

基隆市警局統計今年上半年有4位高齡者違規過馬路被撞身亡，都沒有走在斑馬線導致事故發生，有的甚至10公尺外就有斑馬線仍貪圖方便抄近路。市府表示，將深入鄰里增設139處斑馬線，提升行人交通安全環境，包括學校、市場、公車站牌附近有需求的地方就會畫設。

市府今天說明推動行人友善成效，警方統計今年1至6月，針對行人違規取締共3170件，較去年同期增加2622件，增幅達478%。在加強執法作為下，今年上半年A1+A2類道路交通事故發生1567件、死傷2017人，較去年同期發生件數減少254件、死傷人數減少427人。

交通隊說，行人交通事故發生132件、死傷139人，較去年同期件數減少69件、死傷人數減少65人，降幅逾3成。

警察局長林信雄說，自推動行人友善專案，基隆市去年在交通事故每十萬人死亡數、受傷數及行人每十萬人死亡數皆為本島前3名低；而歷經宣導期後，「行人有序專案」自今年2月3日起嚴正執法。

林信雄表示，但今年上半年發生4件行人違規導致A1車禍死亡案件，經調查都是高齡長者沒有走在斑馬線上，導致事故發生，甚至有的距斑馬線僅10公尺，車禍原因是長者為貪圖便利，違規過馬路，導致車輛無法及時發現撞上發生撼事。警方依事故發生時段、路段等各項因素分析，滾動式修正調整執勤地點，以降低行人交通事故死傷案件。

市府交通處長陳耀川表示，會加大紅綠燈及行人號誌，讓民眾看起來更明顯，並增加立體斑馬線提高辨識度，路口實施行人早開時相，先讓行人進入路口後再開放車輛通行，提升行人交通安全。