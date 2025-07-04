台東推廣「幼兒專責醫師制度」跨縣市交流

為強化偏鄉地區幼兒健康照護資源，台東縣衛生局昨攜手花蓮縣衛生局辦理「幼兒專責醫師制度計畫」跨縣市交流會，共同交流推動經驗與成效，討論制度未來深化方向與實務挑戰，藉由跨縣市學習合作，進一步提升照護品質與制度效能。

衛生局醫政科表示，自「幼兒專責醫師制度」於縣內推行以來，獲得高度肯定。目前全縣16個鄉鎮已完成合作據點布建，共有20家醫療機構投入計畫，總計已有2973位0至3歲寶寶納入服務體系，涵蓋率達73.6%。

為提升民眾參與，除新增線上媒合平台的使用，衛生局亦積極整合社政、教育等多方資源，主動走入社區宣導，讓民眾可在申辦戶籍或參與親子活動時，接觸到關於幼兒專責醫師制度的完整資訊，進而認識幼兒專責醫師制度計畫。

衛生局強調，透過專責醫師定期追蹤與發展評估，家長能及早掌握孩子的健康狀況，如有異常徵兆也能迅速轉介專業醫療資源，避免錯失早療黃金期。此外，幼兒專責醫師制度計畫也重視照護的連續性與即時性，讓寶寶從出生起就能獲得周全、適切的醫療支持。