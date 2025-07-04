快訊

豐原五口之家命案 王家長女美容師同學店面大門深鎖、人失聯

眾人超認同！她怨LINE聊天對象1突襲舉動「壓力超大」：看到先倒抽一口氣

11學生相約宜蘭金岳瀑布戲水 1北部高職應屆畢業生傳溺水殞命

台東推廣「幼兒專責醫師制度」跨縣市交流

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣衛生局昨攜手花蓮縣衛生局辦理「幼兒專責醫師制度計畫」跨縣市交流會，共同交流推動經驗與成效。圖／台東縣衛生局提供
台東縣衛生局昨攜手花蓮縣衛生局辦理「幼兒專責醫師制度計畫」跨縣市交流會，共同交流推動經驗與成效。圖／台東縣衛生局提供

為強化偏鄉地區幼兒健康照護資源，台東縣衛生局昨攜手花蓮縣衛生局辦理「幼兒專責醫師制度計畫」跨縣市交流會，共同交流推動經驗與成效，討論制度未來深化方向與實務挑戰，藉由跨縣市學習合作，進一步提升照護品質與制度效能。

衛生局醫政科表示，自「幼兒專責醫師制度」於縣內推行以來，獲得高度肯定。目前全縣16個鄉鎮已完成合作據點布建，共有20家醫療機構投入計畫，總計已有2973位0至3歲寶寶納入服務體系，涵蓋率達73.6%。

為提升民眾參與，除新增線上媒合平台的使用，衛生局亦積極整合社政、教育等多方資源，主動走入社區宣導，讓民眾可在申辦戶籍或參與親子活動時，接觸到關於幼兒專責醫師制度的完整資訊，進而認識幼兒專責醫師制度計畫。

衛生局強調，透過專責醫師定期追蹤與發展評估，家長能及早掌握孩子的健康狀況，如有異常徵兆也能迅速轉介專業醫療資源，避免錯失早療黃金期。此外，幼兒專責醫師制度計畫也重視照護的連續性與即時性，讓寶寶從出生起就能獲得周全、適切的醫療支持。

偏鄉 衛生局 醫師

延伸閱讀

台中豐原祖孫雙亡 盧秀燕指示全力協助家屬度難關

豐原一家五口命案 盧秀燕責令警方追查真相

新北創投媒合交流會今登場 成功媒合21案、創2.1億商機

北榮重粒子500例達陣！胰臟癌三成最多 吸引東南亞癌友

相關新聞

基隆攜手新北勘查基隆捷運沿線 五場站開發定位出來了

基隆捷運後續將進行都市計畫變更審議階段，基隆市政府為確保五個場站發展與城市整體規畫，基隆市政府昨會同新北市政府捷運工程局...

善牧兒童之家募款吃緊 高錦瑋捐款引發「善的循環」

長年照顧弱勢孩童的天主教善牧基金會花蓮兒童之家，近年來在捐款資源上逐漸吃緊，兒童之家出身的職籃球星高錦瑋挹注300萬，事...

善牧花蓮兒童之家是孩子的避風港 長大後報恩心繫「永遠的家」

球星高錦瑋捐款300萬給天主教善牧基金會花蓮兒童之家傳成佳話，兒童之家長年照顧因家庭變故、受虐等需要安置的孩童，成為許多...

宜蘭男擁60間房不繳稅 法拍4戶追繳

林姓男子坐擁宜蘭「蘭陽觀海渡假村」超過60筆房產，卻欠500多萬稅金，縣府列為欠款大戶第一名。其中10筆房產遭拍賣，三拍...

油電都會修 基隆推友善機車行認證

基隆市長謝國樑推動青年公益免費電動車政策，基隆電動機車密度達全台之冠，平均每10輛機車就有1輛電動車，但對傳統修燃油車的...

蚵棚北漂百餘浬 卡基隆外海航道

嘉義等中南部沿海蚵棚頻傳斷繩流失或遭竊，蚵架疑隨海流漂過100多海浬「北漂」到基隆外海，卡在航道上，造成漁船與娛樂漁船進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。