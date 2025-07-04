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基隆攜手新北勘查基隆捷運沿線 五場站開發定位出來了

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府昨會同新北市政府捷運工程局等，實地會勘基隆捷運各場站規畫，圖為北五堵站規畫基隆智慧科技園區模擬圖。圖／基隆市政府提供
基隆市政府昨會同新北市政府捷運工程局等，實地會勘基隆捷運各場站規畫，圖為北五堵站規畫基隆智慧科技園區模擬圖。圖／基隆市政府提供

基隆捷運後續將進行都市計畫變更審議階段，基隆市政府為確保五個場站發展與城市整體規畫，基隆市政府昨會同新北市政府捷運工程局等展開場站實地會勘，各場站規畫方向都已出來，其中北五堵站預定作為「基隆智慧科技園區」，引導貨櫃場轉型並吸引高科技產業進駐。

市府秘書長方定安昨率領市府相關局處、基隆市都市計畫委員會委員、新北市政府捷運工程局共同參與，兩市攜手推動基隆捷運計畫，力求工程與區域發展同步精準對接。現地勘查除了解場站空間現況與發展潛力外，更聚焦於整體開發區的產業布局與都市機能配置。

各場站規畫方向，北五堵站預定作為「基隆智慧科技園區」，引導貨櫃場轉型並吸引高科技產業進駐；百福站規畫為「水岸優質住宅區」，打造青年宜居社區；六堵站則聚焦老舊工業區「都市更新與立體化」，推動產業升級與支援服務整合。

七堵站定位為「住商產複合新核心」朝向多元、綜合型都市場域發展；而八堵站打造「雙鐵共站宜居生活城」，全面推動八堵地區都市再生。

其中，北五堵站作為捷運自雙北進入基隆的首站，具備銜接內湖、南港、汐止高科技產業鏈的地理優勢，市府已啟動進行北五堵地區的都市計畫檢討，規畫導入高科技產業與住商複合機能，並採市地重劃方式整體開發，打造基隆河谷科技廊帶的新地景。

方定安指出，市府要讓捷運成為城市轉型與人口回流的關鍵動能，將以 TOD（大眾運輸導向發展）理念為核心，全面導入高密度、複合式使用與行人友善的都市設計策略。

都市發展處長謝孝昆表示，針對捷運沿線周邊，從捷運聯合開發、倉儲貨櫃區轉型高科技產業園區、公辦都更等多元策略，引導基隆河谷廊帶接軌雙北發展的動能，辦理重大招商投資。委員建議未來捷運場站周邊應加強都市設計準則研擬，包括人行道及自行車道等動線的規畫串連。

基隆市政府昨會同新北市政府捷運工程局等，實地會勘基隆捷運各場站規畫。圖／基隆市政府提供
基隆市政府昨會同新北市政府捷運工程局等，實地會勘基隆捷運各場站規畫。圖／基隆市政府提供
基隆市政府昨會同新北市政府捷運工程局等，實地會勘基隆捷運各場站規畫。圖／基隆市政府提供
基隆市政府昨會同新北市政府捷運工程局等，實地會勘基隆捷運各場站規畫。圖／基隆市政府提供
基隆市政府昨會同新北市政府捷運工程局等，實地會勘基隆捷運各場站規畫。圖／基隆市政府提供
基隆市政府昨會同新北市政府捷運工程局等，實地會勘基隆捷運各場站規畫。圖／基隆市政府提供

基隆捷運 都市計畫

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