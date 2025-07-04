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善牧兒童之家募款吃緊 高錦瑋捐款引發「善的循環」
長年照顧弱勢孩童的天主教善牧基金會花蓮兒童之家，近年來在捐款資源上逐漸吃緊，兒童之家出身的職籃球星高錦瑋挹注300萬，事蹟曝光後，過去曾在善牧任職、受助或任志工的人紛紛留言與轉發，甚至捐款，引起「善的循環」。
花蓮區主任曾梅玲坦言，今年因報稅延長、關稅政策變動等因素，整體捐款出現下滑的趨勢，不過基金會始終堅持「夠用就好」，秉持愛心照顧孩子。
「每年幾乎都是剛剛好打平」，曾梅玲表示，目前花蓮兒童之家一年經費需求約1500萬元，其中政府補助不到5成，其餘6至7成需由基金會自行籌措。除非遇到突發天災，否則基金會都會盡最大努力先撐住，再設法募款填補缺口。
在此困境下，高錦瑋與球團捐出的300萬元，成為善牧基金會近年來最大筆的個人捐助之一，且以6年分期、每年50萬元的方式穩定挹注，提供善牧穩定財源支持，主任陶明蕙說，今年募款高錦瑋捐款剛好補上，非常及時，真的很感謝。
這筆善款不僅解決部分經費壓力，也因高錦瑋的身份與成就，在社群平台引發關注，曾梅玲分享，有律師看到相關報導後，憶起曾在善牧教導孩子數學的美好時間，主動捐出1萬元支持；也有過去曾在善牧任職、受助或擔任志工的人紛紛留言與轉發，甚至捐款，引起善的循環。
善牧基金會強調，所有善款皆專款專用，不但會與捐款人充分溝通想要把款項用在何處，甚至提供使用企劃書，以透明負責的態度善用每一分愛心。
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