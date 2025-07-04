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善牧花蓮兒童之家是孩子的避風港 長大後報恩心繫「永遠的家」
球星高錦瑋捐款300萬給天主教善牧基金會花蓮兒童之家傳成佳話，兒童之家長年照顧因家庭變故、受虐等需要安置的孩童，成為許多孩子的避風港，這裡不只是暫時的庇護所，更是孩子們心中永遠的「家」。
有在外縣市工作的孩子，過節時總是送禮到基金會，不幸發生天災後，主動傳訊息關心大家情況，孩子與社工彼此就像家人一樣。
善牧花蓮兒童之家主任陶明蕙分享，有位曾在育幼院長大的孩子，長大後在豬肉攤工作，每逢過年過節，總會自掏腰包買豬肉與香腸送回兒童之家，雖然只是簡單的送禮，背後其實是表達「現在有穩定的工作，我過得很好，請不要擔心」，這份深厚的情感，就是來自於對家的牽掛。
陶明蕙說，還有不少孩子即使離開兒童之家多年，也會特地在每年固定的出遊日排假參加活動，與院內孩子們玩耍、同樂。回到兒童之家時，他們就像回到童年，重新變回那個需要撒嬌、需要擁抱的自己，有的孩子甚至回來詢問可否拿保久乳，那是他們童年熟悉的味道，也是家的象徵。
善牧花蓮區主任曾梅玲表示，這裡讓孩子們知道，只要回來，就有人在等他，每個孩子的回饋方式不同，有人帶食物，有人帶笑容，有人帶故事，但每一份心意都代表歸屬感與感謝。
善牧基金會不僅安置兒童，也包括受暴婦幼的庇護，全年無休，24小時提供支持。陶明蕙因長年奉獻，2019年更獲頒衛福部紫絲帶獎，肯定其在保護機構中的卓越貢獻。
除了長大成人的孩子報恩外，兒童之家每年發起騎單車挑戰，陶明蕙說說，帶領孩子騎單車三天兩夜，從花蓮出發騎到台東，年紀最小的孩子只有國小二年級，期間住宿在捐款人的家，不但幫忙打掃，還有摘水果、除草，對孩子來說是很好練習解決問題的機會。曾經摘水果送給平常送物資的人，孩子們騎腳踏車後座綁著橘子，騎了40公里載水果到善心人士家，看了十分感動。
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