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蚵棚北漂百餘浬 卡基隆外海航道

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
廢棄蚵棚北漂百浬阻礙基隆外海航道，市府和民團掛上自動識別系統定位，避免船隻撞上。圖／ 基隆產發處提供
廢棄蚵棚北漂百浬阻礙基隆外海航道，市府和民團掛上自動識別系統定位，避免船隻撞上。圖／ 基隆產發處提供

嘉義等中南部沿海蚵棚頻傳斷繩流失或遭竊，蚵架疑隨海流漂過100多海浬「北漂」到基隆外海，卡在航道上，造成漁船與娛樂漁船進出困難。基市府與民間合作，在蚵棚掛上自動識別系統（AIS）定位，讓行經船隻確認蚵棚位置，避免撞上。

夏天是牡蠣肥美產季，但中南部有蚵棚因連續大雨固定繩斷掉，往北部漂流；嘉義沿海近日也頻傳蚵棚遭竊，廢棄蚵架被棄置海上，也往北漂。這些蚵棚漂到基隆外海，造成諸多小型漁船與娛樂漁船進出困難，尤其夜航時，稍有不慎船隻會直接撞上，造成不小損失，甚至危害生命安全。

「今年數量特別多」，娛樂漁船船長項彥豪說，夏季洋流往北漂到基隆外海，經常在航道附近，但雷達看不到，輾過後螺旋槳會受損，航行必須很小心避開，非常困擾，尤其夜間會很危險。

資深潛水教練王銘祥說，每年約5、6月西南氣流很大時，西部蚵棚固定繩會斷掉往北部漂流，成為海上危險物品，漁船夜航時容易撞擊，如果在蚵棚掛定位器可提醒其他船隻注意，避免漁船損失及發生海難。

基隆市府表示，今年漂流蚵棚數量不少，除AIS定位，未來還會裝置燈光，讓蚵棚在夜間更明顯。蚵棚會讓魚群聚集覓食，宛如魚礁，暫不清除。

產發處長蔡馥嚀說，近年夏天都有蚵棚「北漂」，除了請漁船掛AIS定位器提醒注意，之後會把蚵棚集中到不影響航道的水域暫置，日後再處理。

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