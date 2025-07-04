花東縱谷藝術季 大玩地景尋寶

邁入第8年的台東「縱谷大地藝術季－漂鳥197」昨登場，12組國內外藝術家從台東鹿野至花蓮富里，沿著花東縱谷創作風格各異的作品，為大地注入亮麗色彩。

「縱谷大地藝術季－漂鳥197」以喜新念舊為主軸，規畫「經典再現」、「童趣生活」與「永續生態」3大主題，邀藝術家盡情揮灑，12件地景作品成為花東縱谷今夏最美的地標。

農村發展及水土保持署台東分署指出，地景散置在山上、景區或鄉村部落，讓民眾在探訪縱谷時彷若尋寶。

藝術家作品風格迥異，像南非藝術家 Anton Smit的「蝕幻空間」，臉部表情寧靜，彷彿闡述人類與大自然密不可分的連結；范志明與邵惠琴夫妻檔用漂流木打造「祈福」，雙手捧水流的巨人像在為縱谷祈願豐收；Better-Ray的「仰望星空」，帶大家隨著小人偶沉醉在夜色下的星空；鄭元東作品「低語富里」結合南島工藝編織，透過沉睡孩童形象讓人放慢腳步感受大地之美。