聽新聞
0:00 / 0:00

花東縱谷藝術季 大玩地景尋寶

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
藝術家Better-Ray「仰望星空」作品，像從繪本走出來到鹿野高台。圖／農村水保署台東分署提供
藝術家Better-Ray「仰望星空」作品，像從繪本走出來到鹿野高台。圖／農村水保署台東分署提供

邁入第8年的台東「縱谷大地藝術季－漂鳥197」昨登場，12組國內外藝術家從台東鹿野至花蓮富里，沿著花東縱谷創作風格各異的作品，為大地注入亮麗色彩。

「縱谷大地藝術季－漂鳥197」以喜新念舊為主軸，規畫「經典再現」、「童趣生活」與「永續生態」3大主題，邀藝術家盡情揮灑，12件地景作品成為花東縱谷今夏最美的地標。

農村發展及水土保持署台東分署指出，地景散置在山上、景區或鄉村部落，讓民眾在探訪縱谷時彷若尋寶。

藝術家作品風格迥異，像南非藝術家 Anton Smit的「蝕幻空間」，臉部表情寧靜，彷彿闡述人類與大自然密不可分的連結；范志明與邵惠琴夫妻檔用漂流木打造「祈福」，雙手捧水流的巨人像在為縱谷祈願豐收；Better-Ray的「仰望星空」，帶大家隨著小人偶沉醉在夜色下的星空；鄭元東作品「低語富里」結合南島工藝編織，透過沉睡孩童形象讓人放慢腳步感受大地之美。

農村水保署台東分署長李正鈞說，藝術為縱谷增添大器之美，盼吸引民眾來體驗地方人文與多元產業風情。

南非藝術家Anton Smit「蝕幻空間」，闡述人與自然的連結。圖／農村水保署台東分署提供
南非藝術家Anton Smit「蝕幻空間」，闡述人與自然的連結。圖／農村水保署台東分署提供

南非 台東 花東縱谷 藝術作品 藝術家

延伸閱讀

小S二女兒開畫展被質疑抄襲Labubu 賈永婕：我cue下畫家來鼓勵Lily

花東縱谷大地藝術季登場 12件作品呼應當地特色

有黃瓜出沒！兩廳院邀藝術家羅智信《KnockKnock#1: 黃瓜》為表演藝術圖書館幽默加料

啟動療癒之旅 新銳藝術家劉柱均「靈魂流域」開展

相關新聞

宜蘭男擁60間房不繳稅 法拍4戶追繳

林姓男子坐擁宜蘭「蘭陽觀海渡假村」超過60筆房產，卻欠500多萬稅金，縣府列為欠款大戶第一名。其中10筆房產遭拍賣，三拍...

油電都會修 基隆推友善機車行認證

基隆市長謝國樑推動青年公益免費電動車政策，基隆電動機車密度達全台之冠，平均每10輛機車就有1輛電動車，但對傳統修燃油車的...

蚵棚北漂百餘浬 卡基隆外海航道

嘉義等中南部沿海蚵棚頻傳斷繩流失或遭竊，蚵架疑隨海流漂過100多海浬「北漂」到基隆外海，卡在航道上，造成漁船與娛樂漁船進...

花東縱谷藝術季 大玩地景尋寶

邁入第8年的台東「縱谷大地藝術季－漂鳥197」昨登場，12組國內外藝術家從台東鹿野至花蓮富里，沿著花東縱谷創作風格各異的...

哆啦A夢造型球5日亮相 台東熱氣球開幕旅宿訂房9成

台東縣政府取得授權自製的哆啦A夢造型球，即將在5日熱氣球開幕時亮相；消息傳出後，不僅繫留體驗搶購一空，熱氣球開幕當天及隔...

立委現勘台東利吉惡地公園 改善工程總預算600萬元

立委莊瑞雄3日偕同立委陳瑩、觀光署花東縱谷國家風景管理處、利吉村長、利吉部落協進會理事及數十位村民，共同現勘利吉惡地公園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。