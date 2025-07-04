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油電都會修 基隆推友善機車行認證

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市傳統機車行掛牌友善車行，提供油電合一維修。記者游明煌／攝影
基隆市傳統機車行掛牌友善車行，提供油電合一維修。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑推動青年公益免費電動車政策，基隆電動機車密度達全台之冠，平均每10輛機車就有1輛電動車，但對傳統修燃油車的350家機車行造成衝擊。市府最高補助20萬協助轉型，市府昨宣布已有140家掛牌友善車行，提供「油電合一」維修及公益機車代送件。

基隆傳統車行去年上街頭抗議，擔心市府電動車4年要送5萬輛，未來傳統車行恐倒一半。各地機車停車格到處都可看到停滿電動車，且愈來愈多。

謝國樑說，基隆走在轉型最前線，只要懸掛「基隆友善車行」標誌，代表通過市府認證，燃油車、電車都能保養維修，呼籲更多車行加入，有設備及訓練補助等。

產發處產業服務科長潘祖德說，「基隆友善車行線上地圖」可查詢友善車行地點，並了解知道附近有沒有換電站，針對補助進度、文件狀態也可查詢進度。

「現在很多人騎電動車，油車修理減少。」仁愛區一家傳統車行老闆感嘆，近年賣燃油車及修理生意銳減，未來會更嚴重，一定要轉型找出路，他加入友善車行先學修電腦操作及電動車原廠的維修認證。但也有車行說，有民眾還是堅持騎燃油車，會有基本客群。

電動機車

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