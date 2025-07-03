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立委現勘台東利吉惡地公園 改善工程總預算600萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立委莊瑞雄、陳瑩現勘利吉惡地公園改善施工情況。莊瑞雄國會辦公室／提供
立委莊瑞雄、陳瑩現勘利吉惡地公園改善施工情況。莊瑞雄國會辦公室／提供

立委莊瑞雄3日偕同立委陳瑩、觀光署花東縱谷國家風景管理處、利吉村長、利吉部落協進會理事及數十位村民，共同現勘利吉惡地公園改善施工情況。

莊瑞雄表示，利吉惡地公園為台東重要的地質景觀資產，周邊緊鄰小黃山觀景台、利吉天主堂與巨石高台等觀光名勝，因此近年來吸引不少民眾與遊客前來。但該公園設施仍有改進空間，包含行人空間、停車空間與綠地措施等，期待施工完成後，能夠讓部落的觀光更完善。

莊瑞雄說，這次改善工程總預算為600萬元、工期約4個月。工程內容包括：增設停車場、多功能槌球場、綠地廣場、人行步道與擋土牆動線串聯，以及景觀植栽綠美化等，這些配套設施完工後，未來也將配合部落導覽遊程，強化服務機能。

莊瑞雄指出，台東利吉惡地公園中央與地方都非常重視。行政院長卓榮泰於2024年10月視察利吉惡地地質公園時，就承諾會再投入2,000萬元進行步道與無障礙空間修繕，也由此可見中央政府對台東觀光發展的重視。今天在場鄉親提出設置「槌球場」供長者運動，也獲縱管處同意。

莊瑞雄強調，在地建設必須用心做、也要做得好。這次的改善工程，是中央與地方一起努力的成果，要特別感謝卑南鄉公所與利吉部落的協助，不僅讓公園建設更為完整，也讓整體環境友善、安全無虞，讓利吉惡地公園成為台東人驕傲、外地人稱讚的亮點景點。

台東 莊瑞雄 觀光

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