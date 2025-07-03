花東縱谷大地藝術季登場 12件地景藝術作品亮相

邁入第8年的「縱谷大地藝術季-漂鳥197」今起登場，今年邀請國內外共12組藝術家，在花東縱谷沿線創作12件風格各異的作品，宣告今年漂鳥197精彩可期。在地觀光業者樂觀其成，吸引人潮。

農村水保署台東分署長李正鈞表示，漂鳥197已成為縱谷最美的地標，吸引民眾走入農村，體驗地方人文與多元產業風情。藝術為縱谷添加大器之美外，也展現生活、趣味與國際化的面向。

今年「縱谷大地藝術季-漂鳥197」，以喜新念舊為主軸，延續藝術與縱谷的連結，策畫「經典再現」、「童趣生活」與「永續生態」等3大主題。邀請國內外共12組藝術家來盡情發揮創作。

12件作品包括藝術家范志明、邵惠琴夫妻檔使用漂流木創作「祈福」雙手捧水流的巨人；南非藝術家 Anton Smit的「蝕幻空間」，神祕的臉部寧靜表情，闡述人類與大自然密不可分的連結。

另有Better-Ray「仰望星空」作品像從繪本走出來到鹿野高台，跟著縱谷小人偶們，一起抬頭望向遠方星空，沉醉在縱谷夜的美；藝術家鄭元東作品「低語富里」結合南島工藝編織，透過沉睡孩童的形象，讓人不禁放慢腳步去感受大地之美。