影／基隆140家機車行掛牌「油電合一」維修 補助20萬拚轉型
基隆市長謝國樑推動青年公益免費電動車政策，電動機車密度已達全台之冠，平均每10輛機車就有一輛電動車，但也對傳統修油車的350家機車行造成嚴重衝擊。市府最高補助20萬協助轉型，謝國樑今宣布已有140家正式掛牌友善車行，提供「油電合一」維修及公益機車代送件。
基隆傳統修理燃油車行有350家，去年曾上街頭抗議，擔心謝國樑電動車4年要送出5萬輛，未來傳統車行恐倒一半，市府積極協助轉型輔導為友善車行。
基隆的機車產業正在逐漸轉型，謝國樑說，基隆走在全台轉型的最前線，基隆到目前逾140間機車行掛「基隆友善車行」標誌，通過市府認證，可以提供「油電合一」維修服務以及協助青年公益機車代送件，不論是油車還是電車都能保養維修，呼籲更多車行業者加入友善車行，把握最高20萬元轉型升級補助。
產發處產業服務科長潘祖德說，同時推出「基隆友善車行線上地圖」，可以查詢到維修電動車跟燃油車的車行，知道附近有沒有換電站。另針對補助進度、文件狀態，業者也可以藉此查詢有關問題，可查詢https://k-evmap.klcg.gov.tw/
「現在很多年輕人都騎電動車了。」一家仁愛區傳統車行老闆感嘆說，傳統車行近年生意銳減，修車減少，賣新車生意更差，有的車行撐不下倒了，都少了二、三成以上修油車生意，擔心未來會更嚴重，他加入友善車行去學修電動車，取得原車廠的電動車維修認證，才能有生路，油電車一起修。
市府對每家車行補助最高20萬元，10萬輔導傳統車行取得中央認可（經濟部、勞動部、環境部共同頒給的第一階段機車維修技術課程結訓證書）及各車廠電動車機車維修保養授權認證。8萬補助購置保養維修診斷器材、店面改造，2萬補助員工訓練取得證照。已超過三分之一車行獲得補助，申請期限到12月，通過審核的車行可獲得官方認證標誌。
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