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基隆收垃圾定點移位 民眾：動線亂盼調整

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆義二路定點收垃圾改位置，民眾反映動線亂與車爭道。記者游明煌／攝影
基隆義二路定點收垃圾改位置，民眾反映動線亂與車爭道。記者游明煌／攝影

基隆市環保局為方便夜歸及早出民眾丟垃圾，在各區12處地點設定點收垃圾服務，其中中正區義二路、中船路口據點使用率高，近日改位置後民眾反映出現塞車等亂象，動線不佳。環保局允諾視現場情況調整。

環保局設在義二路、中船路口的定點收垃圾服務，近日從原本位置移到對向、相距30多公尺處，這一改變牽動民眾多年來建立的習慣，不少人反映對動線改變不太適應。

有人說，原本地點較合適，不會造成塞車，和汽機車動線較不會有衝突，卻愈改愈差，很多人要過馬路與車爭道。

中船里長蔣春生說，因為原來位置增設人行道，夜間垃圾車停放很危險，加上白天垃圾車停放位置容易有逆向違規疑慮，才會重新找位置，如果民眾認為不妥可再調整。

環保局第一線人員表示，因為原來地方有設人行道才調整位置，民眾可能還不習慣，會視現場情況及車流調整。

12處定點收垃圾的位置，先前也發生不少狀況，有的是動線有安全疑慮，也有民眾違停造成交通亂象。如暖暖區暖江橋頭，曾有部分民眾貪圖方便違規迴轉、闖越馬路甚至逆向行駛，易生交通事故險象環生，後來調整地點。

環保局表示，定點收取垃圾處以安全為最大考量，如果動線造成交通疑慮會逐步調整，兼顧安全和民眾便利性。

垃圾車 基隆

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