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童玩節貴客史努比鴨亮相 遊客搶拍
「黃色小鴨之父」藝術家霍夫曼為宜蘭國際童玩節創作全球首隻「史努比鴨」，昨正式亮相，長23、寬19、高18公尺的大型裝置藝術超吸睛，遊客搶拍大呼「好可愛」，縣府預料這隻超萌巨星將成為童玩節吸票機，經濟效益再創高峰。
宜蘭童玩節7月5日開幕，昨開放200名遊客搶先試玩，史努比鴨也跟著在園區登場，內部設計LED燈，白天吸睛、夜晚閃耀，遊客從池畔岸邊拍照，視覺無死角，已成繽紛又夢幻的打卡景點，許多遊客也帶著孩子搶先合影，情侶則以萌鴨當背景打卡。
據統計，宜蘭童玩節前年帶進14.5億元的周邊經濟效益，文化局預估「史努比鴨」肯定能再創高峰，成為最佳吸票機。
代理縣長林茂盛提到，縣府辦童玩節30年了，霍夫曼為童玩節設計「史努比鴨」，首次展出，非常值得遊客前來參觀。
縣觀光協會理事長卓志宏表示，只要在童玩節活動期間縣內住宿消費滿2000元，就可以獲贈1張童玩節門票。
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