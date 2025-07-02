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礁溪柴圍、玉光兩排水護岸工程2500萬元將動工 避免豪雨成災

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府最近將施作礁溪鄉白鵝村的柴圍排水護岸維修工程、玉光村的民生排水護岸工程，總經費約2500萬元，爭取經費的縣議員林聰池今天辦理會勘，兩項工程將於7月與8月底動工。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府最近將施作礁溪鄉白鵝村的柴圍排水護岸維修工程、玉光村的民生排水護岸工程，總經費約2500萬元，爭取經費的縣議員林聰池今天辦理會勘，兩項工程將於7月與8月底動工。記者戴永華／攝影

為提升排水效能，避免遇雨釀災，宜蘭縣政府最近將施作礁溪鄉白鵝村的柴圍排水護岸維修工程、玉光村的民生排水護岸工程，總經費約2500萬元，爭取經費的縣議員林聰池今天辦理會勘，縣府水資處說明施工內容，兩項工程將於7月與8月底動工。

地方民眾關切的礁溪鄉玉光村民生排水護岸工程，當地護岸設施年久失修、沉陷與破損，去年防汛期間更因無法順利排水，造成颱風淹水，亟需改善。林聰池協助爭取約1500萬元經費，工程將分兩期施作，預定7月動工，藉以改善排水通暢，避免豪雨成災，保障居民生命財產安全。

林聰池說，柴圍排水護岸整建工程主要針對護岸老舊、塌陷及破損等問題進行改善，工程包含上游段與下游段，上游左岸護岸修復長度為60公尺、右岸66公尺；下游右岸則規劃修復57公尺，工程經費約990萬元，透過此工程重建減少洪災風險，也可保障周遭用路人安全，預計於8月底動工。

縣政府水利資源處長李岳儒表示，這兩個護岸修建在地方已經反映了許多年，縣政府去年在議員協助爭取之下，尋求經費來源設計規畫，今年會盡快完成。

林聰池表示，地方基礎建設與防災是維護居民生活安全的基本要件，未來將持續與縣府緊密合作，爭取更多資源打造宜居、安全生活環境。

宜蘭縣政府最近將施作礁溪鄉白鵝村的柴圍排水護岸維修工程、玉光村的民生排水護岸工程，總經費約2500萬元，爭取經費的縣議員林聰池今天辦理會勘，兩項工程將於7月與8月底動工。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府最近將施作礁溪鄉白鵝村的柴圍排水護岸維修工程、玉光村的民生排水護岸工程，總經費約2500萬元，爭取經費的縣議員林聰池今天辦理會勘，兩項工程將於7月與8月底動工。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府最近將施作礁溪鄉白鵝村的柴圍排水護岸維修工程、玉光村的民生排水護岸工程，總經費約2500萬元，爭取經費的縣議員林聰池今天辦理會勘，兩項工程將於7月與8月底動工。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府最近將施作礁溪鄉白鵝村的柴圍排水護岸維修工程、玉光村的民生排水護岸工程，總經費約2500萬元，爭取經費的縣議員林聰池今天辦理會勘，兩項工程將於7月與8月底動工。記者戴永華／攝影
白鵝村的柴圍排水護岸整建工程主要針對護岸老舊、塌陷及破損等問題進行改善，工程包含上游段與下游段，保障地方居民生命財產安全。記者戴永華／攝影
白鵝村的柴圍排水護岸整建工程主要針對護岸老舊、塌陷及破損等問題進行改善，工程包含上游段與下游段，保障地方居民生命財產安全。記者戴永華／攝影

議員 護岸

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