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AI帶不走童趣...羅東藝穗節推手作文創DIY 搭乘觀光巴士遊小鎮

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
羅東藝穗節期間每晚在中山公園周邊都有饒富童趣的手作DIY。者戴永華／攝影
羅東藝穗節期間每晚在中山公園周邊都有饒富童趣的手作DIY。者戴永華／攝影

邁入AI科技年代，宜蘭羅東鎮公所認為手作小物與文創品是科技無法取代的創意，即將登場的羅東藝穗節推出「童趣‧文創‧行旅」，每天在中山公園都有DIY，親子同樂，此外深受好評的「行旅羅東」安排5天9場次，專業導覽老師帶你搭乘觀巴遊羅東。

鎮公所今宣布與學校、在地職人設計的羅東藝穗節周邊活動，鎮長吳秋齡表示，寓教於樂帶給孩子一個充滿希望、機會和安全的未來，同時也希望遊客來到羅東不只是逛夜市、吃美食，也能體驗文化藝術之美。

★童趣手作部分

童心手作DIY：7/19-7/25每晚7時起在中山公園面對主舞台右側，活動收費50元，捐作公益。

藝展身手：東光國中與成功國小美術班，7/12-7/18每晚7時起在中山公園面對主舞台右側有手作體驗課程。東光國中「創意熱縮片鑰匙圈+馬克杯墊體驗」每天限量50份；成功國小「親子手作拼豆膠珠DIY」每天限量40份，憑7月份開立面額達99元的統一發票即可參加。

童話故事屋：鎮立圖書館7/12-7/25推出限定活動，每晚7時起邀請大小朋友走進「時光拾趣・四時物語」主題場景，「四時」代表春、夏、秋、冬；「物語」則來自日文，意指「故事」，透過故事、閱讀與創意活動陪伴發掘四季的驚喜與感動。

★行旅羅東部分

搭觀巴遊羅東：文化廊道導覽解說志工老師，帶大家搭乘免費社區觀光巴士遊羅東，7/12-7/13、7/18-7/20每天上午9時與下午2時20分（7/19僅下午場）在羅東火車站後站R1站牌集合出發，感受小鎮文化特色。

拼圖計時賽：每天2梯次，需事先線上報名，25分鐘內完賽可獲拼圖相框，15分鐘內完賽加碼300元禮券。報名成功須繳7月份開立面額達99元的統一發票1張。

趣味接龍(排七)：每天3梯次，需事先線上報名，湊齊4人開場，每場優勝可獲200元禮券。報名成功須繳7月份開立面額達99元的統一發票1張。

★文創市集部分

文創市集：邀請在地職人7/12-7/26每晚7時起在中山公園面對主舞台左側，提供金屬、寶石、藍染、銀柳等手作課程，還有周間市集插畫、印花、植栽等特別課程，須材料費。

羅東藝穗節部分周邊活動，只要捐發票就可以參加。記者戴永華／攝影
羅東藝穗節部分周邊活動，只要捐發票就可以參加。記者戴永華／攝影
羅東藝穗節期間每晚在中山公園周邊都有饒富童趣的手作DIY、文創小物課程，鎮立圖書館也有童話故事屋活動。圖／鎮公所提供
羅東藝穗節期間每晚在中山公園周邊都有饒富童趣的手作DIY、文創小物課程，鎮立圖書館也有童話故事屋活動。圖／鎮公所提供
羅東藝穗節推出「童趣‧文創‧行旅」，每天在中山公園都有DIY，親子同樂，此外深受好評的「行旅羅東」安排5天9場次，專業導覽老師帶你搭乘觀巴遊羅東。圖／鎮公所提供
羅東藝穗節推出「童趣‧文創‧行旅」，每天在中山公園都有DIY，親子同樂，此外深受好評的「行旅羅東」安排5天9場次，專業導覽老師帶你搭乘觀巴遊羅東。圖／鎮公所提供
免費搭乘觀光巴士遊羅東，在羅東火車站後站R1站牌集合出發，導覽志工帶大家感受小鎮文化特色。者戴永華／攝影
免費搭乘觀光巴士遊羅東，在羅東火車站後站R1站牌集合出發，導覽志工帶大家感受小鎮文化特色。者戴永華／攝影
羅東藝穗節期間每晚在中山公園周邊都有饒富童趣的手作DIY、文創小物課程。圖／鎮公所提供
羅東藝穗節期間每晚在中山公園周邊都有饒富童趣的手作DIY、文創小物課程。圖／鎮公所提供

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