快訊

萬華分局涉貪風暴擴大！調查局第3波搜索賭博電玩 多名業者、職員遭帶走

地震預言衝擊…7月赴日業績最慘跌5成 旅行社：過去35年從未見過

總統推軍人優先登機！若有空位「自動升等商務艙」 華航回應了

台東市豆腐廠廢水排放水質超標 環保局將開罰

中央社／ 台東縣2日電

台東市新園里某豆腐工廠遭民眾檢舉排放惡臭廢水，台東縣環保局日前前往檢測，排放水質超出法定標準，將裁處並要求改善；昨晚聯合稽查小組也再度前往突檢。

台東市新園里民日前往台東縣議會陳情指出，里內某家豆腐製作工廠，經常排放含有惡臭廢水，影響附近居民生活，且汙染土地。

台東縣政府今天表示，昨天晚間8時環局邀集相關單位執行聯合稽查，現場採集廢水排放水樣送檢測機構檢驗水質，並進到廠內勘查其廢水處理設備狀況；此外，衛生局食品藥政科人員則針對食品安全衛生部分進行查核，財政及經濟發展處工商管理科針對工商登記部分予以查核。

縣府表示，環保局6月30日已前往稽查，查獲清洗廢水PH9.69超出標準（PH9），將依水污染防治法裁處，昨晚聯合稽查也再度執行採取排放水樣，並送檢驗機構進行更進一步的懸浮固體、生化需氧量、化學需氧量等檢驗；此外，針對此廠廢水處理設備功能部分，也做了詳細勘查，將進一步輔導此廠廢水處理功能提升方法。

另外，食品安全衛生及工商登記部分，由衛生局食品藥政科及縣府財經處工商管理科各依權責查核處理。

台東 環保局 衛生局

延伸閱讀

台東欣豐食品豆腐工廠廢水質超標 縣府裁罰要求改善

影／基隆義二路定點收垃圾改位置 民眾反映動線亂與車爭道罵翻

新北淨零轉型推AI回收分選廠 提升13%再利用率

豆腐廠廢水排水圳 台東居民抗議臭到吃不下飯、作物乾枯

相關新聞

影／全球首隻「史努比鴨」宜蘭童玩節亮相 遊客大呼可愛瘋搶拍

「黃色小鴨之父」藝術家霍夫曼為宜蘭國際童玩節創作全球首隻「史努比鴨」，今正式亮相，長23公尺、高18公尺的裝置藝術超吸睛...

基隆市公車開車但後車門仍打開 民眾：人會不會飛出？

有網友在threads貼出一段影片，一輛基隆市公車505路線，在6月29日晚上行駛中後車門打開仍行駛，民眾直呼好危險，人...

台東欣豐食品豆腐工廠廢水質超標 縣府裁罰要求改善

台東市新園里民陳情欣豐食品豆腐工廠排放廢水引發臭味問題，縣府昨晚執行聯合稽查，採集該廠廢水排放水樣、食品查核及工商登記查...

玩水也能遇見哥吉拉！花蓮遠雄海洋公園暑假限定活動開跑

天氣熱得不得了，花蓮知名的遠雄海洋公園推出暑期限定的主題活動「海洋冰風暴」，結合音樂、舞者與水柱互動，讓遊客清涼一夏，還...

台東「一部落一聚會所」布頌部落文化集會所動土

台東縣政府推動「一部落一聚會所」，今天迎來市區布頌部落文化集會所動土，預計明年初完工，標誌著部落文化空間建設再邁出堅實的...

花蓮「夏戀嘉年華」驚喜加場 羅志祥壓軸演唱

花蓮「夏戀嘉年華」7月23日起在花蓮市東大門廣場登場，原先開唱5天，縣府今天宣布28日加場演出，除了邀請「花蓮西瓜大使」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。