台東市豆腐廠廢水排放水質超標 環保局將開罰

台東市新園里某豆腐工廠遭民眾檢舉排放惡臭廢水，台東縣環保局日前前往檢測，排放水質超出法定標準，將裁處並要求改善；昨晚聯合稽查小組也再度前往突檢。

台東市新園里民日前往台東縣議會陳情指出，里內某家豆腐製作工廠，經常排放含有惡臭廢水，影響附近居民生活，且汙染土地。

台東縣政府今天表示，昨天晚間8時環局邀集相關單位執行聯合稽查，現場採集廢水排放水樣送檢測機構檢驗水質，並進到廠內勘查其廢水處理設備狀況；此外，衛生局食品藥政科人員則針對食品安全衛生部分進行查核，財政及經濟發展處工商管理科針對工商登記部分予以查核。

縣府表示，環保局6月30日已前往稽查，查獲清洗廢水PH9.69超出標準（PH9），將依水污染防治法裁處，昨晚聯合稽查也再度執行採取排放水樣，並送檢驗機構進行更進一步的懸浮固體、生化需氧量、化學需氧量等檢驗；此外，針對此廠廢水處理設備功能部分，也做了詳細勘查，將進一步輔導此廠廢水處理功能提升方法。

另外，食品安全衛生及工商登記部分，由衛生局食品藥政科及縣府財經處工商管理科各依權責查核處理。