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一部落一聚會所 台東阿美族布頌部落專屬場域動土

中央社／ 台東縣2日電

台東阿美族布頌部落與卑南族巴布麓部落長期共用四維寶桑聚會所，但因空間不足及文化差異，台東市公所為布頌部落打造全新專屬聚會空間，今天動土，預計115年初完工。

今天上午動土典禮，由台東市長陳銘風主持，兩部落族人穿著傳統服飾共襄盛舉。

布頌部落主席王文章表示，四維寶桑聚會所（活動中心）現址，過去是由阿美族與卑南族祖先共同開墾，傳統文化活動早期都只能在路邊舉辦，爭取10年才終於可以擁有自己的聚會所，未來的部落文化課程就可用專屬阿美族場域加以使用，非常開心。

巴布麓主席潘調志說明，寶桑活動中心最早可追溯到1927至1931年，卑南族人與馬蘭阿美族人遷徙到此，兩族共同開墾此地區，兩個部落共同使用此地延續至今，形成又是阿美族、又是卑南族的特殊文化融合場域。

台東縣政府表示，縣府積極推動落實「一部落一聚會所」，協助向行政院原民會爭取經費，今日迎來台東市布頌部落文化集會所動土典禮，預計民國115年初完工，標誌著部落文化空間建設再邁出堅實一步。

台東 聚會 阿美族

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