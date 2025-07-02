一部落一聚會所 台東阿美族布頌部落專屬場域動土

台東市阿美族布頌部落與卑南族巴布麓部落長期共用四維寶桑聚會所，但因空間不足及文化差異，台東市公所為布頌部落打造全新專屬聚會空間，今天動土，預計115年初完工。

今天上午動土典禮，由台東市長陳銘風主持，兩部落族人穿著傳統服飾共襄盛舉。

布頌部落主席王文章表示，四維寶桑聚會所（活動中心）現址，過去是由阿美族與卑南族祖先共同開墾，傳統文化活動早期都只能在路邊舉辦，爭取10年才終於可以擁有自己的聚會所，未來的部落文化課程就可用專屬阿美族場域加以使用，非常開心。

巴布麓主席潘調志說明，寶桑活動中心最早可追溯到1927至1931年，卑南族人與馬蘭阿美族人遷徙到此，兩族共同開墾此地區，兩個部落共同使用此地延續至今，形成又是阿美族、又是卑南族的特殊文化融合場域。

台東縣政府表示，縣府積極推動落實「一部落一聚會所」，協助向行政院原民會爭取經費，今日迎來台東市布頌部落文化集會所動土典禮，預計民國115年初完工，標誌著部落文化空間建設再邁出堅實一步。