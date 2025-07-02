花蓮鯉魚潭仲夏水岸光影節 7/5夢幻登場

觀光署縱管處主辦「花蓮鯉魚潭仲夏水岸光影節」將於5日登場，以自然、生態、藝術為設計核心，規劃7大光環境展區，加上縣府「花蓮FUN暑假」水上設施等，邀請遊客到訪。

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處今天發布訊息表示，「2025花蓮鯉魚潭仲夏水岸光影節」以絢麗燈光結合動態藝術裝置，打造山水幻境。活動將於7月5日至8月10日（每日晚間6時到10時）在鯉魚潭潭北遊客中心周邊展開。

縱管處說明，今年光影節以「光影流動－仲夏山水奇幻共舞」為主題，融合花蓮壯麗山巒、水色意象與在地自然特色，結合創意光影藝術，設置多組極具視覺張力與情感共鳴的燈組裝置，為旅客帶來一場感官與心靈的雙重饗宴。

縱管處長許宗民表示，花蓮鯉魚潭位處群山環繞之間，湖光山色交織出宜人的自然風光，是環境優美、生態豐富的經典旅遊勝地。近年來積極推動水域遊憩活動、賞螢及環境教育課程等觀光亮點，吸引許多親子家庭與年輕族群造訪。

另外，花蓮縣政府自2013年起舉辦的「花蓮FUN暑假」系列活動，以多樣化水上活動及週末創意表演秀為主軸，結合大型裝置藝術展品、客製化可愛周邊商品、趣味集客活動及特色假日市集，吸引遊客參與活動，為鯉魚潭商圈及鄰近在地產業帶來人潮、擴大觀光商機並帶動產業發展。

縱管處指出，共規劃7大光環境展區，以「自然、生態、藝術」為設計核心，將鯉魚潭幻化為仲夏夜閃耀的夢幻舞台。燈組設計靈感取自花蓮的壯麗山形與鯉魚潭的湖光水色，融合蝴蝶、螢火蟲、山林與花卉等自然意象，營造出層次豐富、情感深刻的光影體驗。

縱管處邀請民眾相約到花蓮，走進「仲夏水岸光影節」活動現場，見證鯉魚潭動人的夜景，相關活動資訊可上花東縱谷國家風景區管理處官方網站查詢。