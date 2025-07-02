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影／全球首隻「史努比鴨」宜蘭童玩節亮相 遊客大呼可愛瘋搶拍
「黃色小鴨之父」藝術家霍夫曼為宜蘭國際童玩節創作全球首隻「史努比鴨」，今正式亮相，長23公尺、高18公尺的裝置藝術超吸睛，遊客瘋狂搶拍入鏡，大呼可愛，預料這隻超萌巨星將成為童玩節吸票機，經濟效益能再創高峰。
宜蘭國際童玩節包含水、陸、空域遊憩設施及國內外團隊表演，將於7月5日開幕，今天開放200名遊客搶先試玩。
開箱體驗水域遊樂設施包括「時光城堡」高達5層樓各式滑道與電視牆互動等多元玩法，「鯨奇冒險」鯨魚外型堆板式造浪機，「穿越雨林」永生樹及沉浸式水道探險，「精靈跳跳島」水上彈跳天地，「小小海灣」專為親子設計的戲水區。
代理縣長林茂盛體驗「穿越雨林」與全新的「童心起飛」雙人高空滑降，感受翺翔親水公園童心飛揚極速快感。
他致詞時提到，縣府辦童玩節30年了，童玩30而立，活動亮點是由國際知名的荷蘭藝術家弗洛倫泰因．霍夫曼特別為了童玩節設計「史努比鴨」，全世界第一隻史努比鴨首次在台灣的宜蘭展出，非常值得遊客前來參觀。
史努比鴨長23公尺、高18公尺，內部設計LED燈，白天吸睛、夜晚閃耀，遊客從池畔岸邊拍照，視覺無死角，繽紛有夢幻的打卡景點。今天亮相時，立即吸引許多遊客搶先拍照，家長帶著孩子與鴨鴨合影、情侶以萌鴨當背景打卡，忍不住大呼史努比鴨「好可愛喔」。
縣觀光協會理事長卓志宏表示，縣府巧思用心，今年邀請大師設計巨型史努比鴨，相信可以吸引遊客，同時帶進觀光旅宿業收入，只要在童玩節活動期間縣內住宿消費滿2000元，就可以獲贈1張童玩節門票。
據統計，宜蘭童玩節前年帶進14.5億元的周邊經濟效益，縣文化局預估「史努比鴨」肯定能再創高峰，成為最佳吸票機，帶來的周邊旅宿經濟效益將會大幅成長。
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