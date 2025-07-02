基隆市公車開車但後車門仍打開 民眾：人會不會飛出？

有網友在threads貼出一段影片，一輛基隆市公車505路線，在6月29日晚上行駛中後車門打開仍行駛，民眾直呼好危險，人會不會噴飛出去？基隆市公車處表示，當天因車門氣泵故障，公車處已要求駕駛再三確認車門緊閉才能開車往下一站。

有網友在threads貼出一段影片，一輛基隆市公車行經基隆火車站北站附近時，後車門打開沒有關上，有乘客就站在後車門旁，公車呼嘯而過。貼文一起引發不少民眾熱議，留言「好危險」、「基隆什麼時候才要換新公車」、「人會不會噴飛出去」等。

基隆市公車處長鍾惠存說明，當晚505路線後門故障卡住，駕駛沒注意就開往下一站，約經1、2分鐘後有乘客提醒駕駛，駕駛重新按壓開關，車門就恢復正常。公車進廠維修後發現是車門氣泵故障，已經修好，公車處已要求駕駛再三確認車門緊閉才能開車往下一站。

市議員許睿慈說，基隆公車行駛途中車門竟然打開，乘客安全暴露在極大風險之下，這樣的驚險畫面，也讓大家再次質疑「基隆公車，到底什麼時候才要換？」

許睿慈表示，過去一年他多次在議會向市府爭取，透過中央補助採購全新電動低底盤公車，目前基隆市已獲補助將購置164輛電動低底盤公車，首批63輛將於今年第四季至明年第三季間陸續交車，這是一大步，但也只是開始。在新車到位前，市民的乘車安全仍不能打折扣。而新車如果延遲，這種易拋錨舊車就會持續發生。

許睿慈要求市府盡速檢討現有公車妥善率，建立維修、零件履歷，訂定例行保養與緊急檢修標準流程，提高透明度，強化保養人力訓練與責任機制，確保維修權責，建立即時通報與調度備援系統，確保營運不中斷。

鍾惠存表示，公車處今年上半年增加保養頻率，目前車輛班次妥善率可達99%以上，會加強日常檢查、稽核，發車前盡早發現車輛問題，避免出車後發生問題。今年下半年將租賃20輛同業車況較佳的車輛取代部分老舊車輛，長期會盡速汰換為電動公車，將在第4季辦理招標作業。（影片取自許睿慈臉書，由民眾提供）