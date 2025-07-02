台東欣豐食品豆腐工廠廢水質超標 縣府裁罰要求改善

台東市新園里民陳情欣豐食品豆腐工廠排放廢水引發臭味問題，縣府昨晚執行聯合稽查，採集該廠廢水排放水樣、食品查核及工商登記查核，發現水質超標將裁處並要求改善。

縣府表示，昨晚聯合稽查有環保局、衛生局、財政及經濟發展處等單位前往欣豐食品豆腐工廠稽查，透過聯合稽查及監督讓里民訴求與環境皆能得到回應與檢驗。

環保局指出，該廠廢水處理排放的水質檢驗，於6月30日晚間查獲清洗廢水PH9.69超出標準PH9，將依水汙染防治法裁處，且昨晚聯合稽查亦再度執行採取排放水樣，並送檢驗機構進行更進一步的懸浮固體、生化需氧量，化學需氧量等檢驗。

此外，針對該廠廢水處理設備功能部分，亦做了詳細的勘查，將進一步輔導該廠廢水處理功能提升的方法。另食品安全衛生及工商登記部分，由衛生局食品藥政科及縣府財經處工商管理科各依權責查核處理。