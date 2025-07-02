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玩水也能遇見哥吉拉！花蓮遠雄海洋公園暑假限定活動開跑

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮遠雄海洋公園暑假期間再度推出「海洋冰風暴」主題活動。圖／遠雄海洋公園提供
花蓮遠雄海洋公園暑假期間再度推出「海洋冰風暴」主題活動。圖／遠雄海洋公園提供

天氣熱得不得了，花蓮知名的遠雄海洋公園推出暑期限定的主題活動「海洋冰風暴」，結合音樂、舞者與水柱互動，讓遊客清涼一夏，還有10公尺高的大型哥吉拉氣偶，每周三主題日攜帶哥吉拉周邊商品享票價優惠。

遠雄海洋公園是花蓮熱門的親子旅遊樂園，「海洋冰風暴」邁入第5年，水槍、水桶、水砲、泡泡機齊發，為民眾消暑，相當受歡迎。今年活動暑假期間再度登場，不少遊客一入園，直奔「布萊登海岸」參加水戰，玩得全身濕透，大呼過癮。

園區總監鄧淳仁說，這是全台唯一以「水上哥吉拉」為主角的戲水主題盛會，每天兩場海洋冰風暴水花派對，民眾可穿上輕便服裝投入水槍對戰；哥吉拉大型氣偶今年再度登場，攜手園區人氣角色冰怪ICE，與遊客近距離互動。

暑假期間，遠雄海洋公園推出哥吉拉主題商品限定優惠及每周三的主題日，另有為出國旅客量身打造的「機不可失專案」，出示今年出國登機證或機票與本人證件，可享票價100元優惠，同行親友、園區內消費都有優惠。

花蓮遠雄海洋公園暑假期間再度推出「海洋冰風暴」主題活動。圖／遠雄海洋公園提供
花蓮遠雄海洋公園暑假期間再度推出「海洋冰風暴」主題活動。圖／遠雄海洋公園提供

海洋公園 風暴

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