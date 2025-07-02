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基隆公車半邊車門未關 網友指體驗玩命關頭

中央社／ 基隆2日電

基隆市1輛公車日前行駛時半邊車門未關，乘客將影片上傳社群平台，有網友直呼真刺激，這是在體驗玩命關頭嗎。公車處今天表示，駕駛重新按壓開關後恢復正常啟閉，已回廠檢修完畢。

乘客將影片上傳社群平台，影片顯示當時仍有乘客站在車門旁，引起許多網友回應，有民眾直呼危險，壞了還在開，如果有人掉下去怎麼辦，也有民眾揶揄有如世界聞名的印度級公車。

基隆市公車處副處長曾令偉今天表示，經調查，這起事件發生在6月29日晚間約7時30分，505大武崙路線公車行經港西街時，公車後門半邊車門氣閥故障，駕駛未發現即往下一站行駛。

曾令偉說，約1至2分鐘後經乘客提醒，駕駛重新按壓開關，車門即恢復正常啟閉，這輛公車為備用車輛，已回廠檢修完畢，也會陸續安排市公車回廠檢查，避免類似情況再度發生。

民進黨基隆市議員許睿慈指出，她多次在議會向市府爭取，透過中央補助採購全新電動低底盤公車，目前進度市府已獲補助將購置164輛，首批63輛將於今年第4季至明年第3季間陸續交車。

許睿慈說，在新車到位前，市民的乘車安全仍不能打折扣，她將要求市府儘速檢討現有公車妥善率，建立維修、零件履歷等，打造安全、穩定的公共運輸系統。

公車 基隆 影片

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