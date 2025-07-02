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台東「一部落一聚會所」布頌部落文化集會所動土

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府推動「一部落一聚會所」，今天迎來市區布頌部落文化集會所動土，預計明年初完工。圖／台東市公所提供
台東縣政府推動「一部落一聚會所」，今天迎來市區布頌部落文化集會所動土，預計明年初完工。圖／台東市公所提供

台東縣政府推動「一部落一聚會所」，今天迎來市區布頌部落文化集會所動土，預計明年初完工，標誌著部落文化空間建設再邁出堅實的一步。縣長饒慶鈴表示，全縣187個部落已有159座部落聚會所，預計底前將再啟用3座。

饒慶鈴表示，縣府將持續攜手中央合作，傾聽部落需求、協助各部落完善設施，期待未來每一個部落都能擁有專屬的文化聚會空間，持續推動傳統生活教育、祭儀文化的復振與傳承。

今天布頌部落文化集會所動土由市長陳銘風主持，部落頭目、主席、幹部與族人等齊聚歡慶，並邀請原民會副主委谷縱‧喀勒芳安、縣府原民處長方銘總、立委鄭天財、議員及市民代表與會，部落以傳統祭儀方式祈求工程順利及祖靈庇佑。

陳銘風致詞指出，布頌部落集會所新建計畫從2023年初即啟動，公所邀集新成建築師事務所，與布頌、巴布麓兩部落反覆溝通協商，尊重雙方部落會議主席及傳統領袖的意見，終於達成共識，選定現址新建集會所。新建聚會所預定佔地約160平方公尺，總工程經費約1200萬元。

縣府推動「一部落一聚會所」截至目前，全縣187個部落已有159座部落擁有聚會所，除今天動土的布頌集會所，預計至今年底前將再啟用3座，包括瓦剛岸聚會所、金崙青年聚會所及旮祭來聚會所，另規畫設計或召標中的4座，包括南溪、阿拉巴灣、瑪屋撈外、撒舒而雅部落聚會所。屆時全縣將有168個部落有聚會所，涵蓋率達約9成。

台東縣政府推動「一部落一聚會所」，今天迎來市區布頌部落文化集會所動土，預計明年初完工。圖／台東市公所提供
台東縣政府推動「一部落一聚會所」，今天迎來市區布頌部落文化集會所動土，預計明年初完工。圖／台東市公所提供

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