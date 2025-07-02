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花蓮「夏戀嘉年華」驚喜加場 羅志祥壓軸演唱

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣府今天宣布夏戀嘉年華28日加場演出，除了邀請「花蓮西瓜大使」歌手「鼓鼓」呂思緯和白安獻聲，更由亞洲舞王羅志祥擔任活動壓軸。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府今天宣布夏戀嘉年華28日加場演出，除了邀請「花蓮西瓜大使」歌手「鼓鼓」呂思緯和白安獻聲，更由亞洲舞王羅志祥擔任活動壓軸。圖／花蓮縣政府提供

花蓮「夏戀嘉年華」7月23日起在花蓮市東大門廣場登場，原先開唱5天，縣府今天宣布28日加場演出，除了邀請「花蓮西瓜大使」歌手「鼓鼓」呂思緯和白安獻聲，更由亞洲舞王羅志祥擔任活動壓軸，預計吸引更多暑期人潮。

花蓮縣政府宣布，原本23日至27日登場的夏戀嘉年華活動，28日加演1天，以「5+1加演再升級」的形式，升級成「5大主題、6夜饗宴」活動，內容涵蓋華語流行樂、大勢台灣樂團、饒舌、原民音樂、經典民歌等，創造更多話題與期待感。

縣府表示，今年夏戀嘉年華活動演出陣容星光熠熠，包括剛得到金曲肯定的樂團TRASH，還有麋先生、美秀集團、告五人、婁峻碩、玖壹壹、高爾宣、韋禮安，還有潘越雲、施孝榮等歌手。28日加場當天除有擔任今年「花蓮西瓜大使」的鼓鼓和白安登台演唱，也邀請到羅志祥擔任活動壓軸，為粉絲帶來精彩表演。

「這次能夠再度站上夏戀的舞台很開心！」羅志祥說，夏戀嘉年華跟其他演出比起來多了一份親切跟感謝，這次演出是他回饋家鄉的心意，希望透過音樂把愛和能量傳遞給大家，並呼籲歌迷朋友多來花蓮旅遊，享受愜意的生活節奏。

縣長徐榛蔚感謝忙於世界巡演的羅志祥願意返鄉演出，在夏戀的活動舞台上，回饋深愛的故鄉。同時建議參加活動的樂迷們，6天活動全程免費入場，可提前早安排住宿與交通行程，另外活動期間也會有線上直播，讓無法親臨現場的民眾感受這場仲夏音樂盛典的熱情與魅力。

舞台 花蓮縣政府 音樂

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