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郵輪會王船 基隆和平島王爺海上遊江7月6日登場

中央社／ 基隆2日電

登錄為基隆市民俗無形文化資產的社靈廟「和平島王爺海上遊江」將於6日登場，當天預計有地中海榮耀號、麗星郵輪探索星號停泊基隆港，將上演「郵輪會王船」戲碼。

文史工作者尹德根今天表示，社靈廟又稱三府王爺廟，和平島居民稱「王爺公廟」，相傳200多年前有王爺神像隨船漂流至和平島。1917年遷到現址建廟，主祀林、溫、傅3名王爺，經研究調查，日治時期新聞報章中，即出現王船於農曆6月15日王爺聖誕期間遊江紀錄，距今已超過百年歷史。

尹德根表示，社靈廟三府王爺是基隆和平島居民的信仰中心，王船有祈求漁民海上作業平安、滿載而歸的意涵，王船接受添載的物品，除柴、米、油、鹽等生活必需品外，另有授與無形兵將開路的銀紙、經衣等，與其他地方王船是用來送瘟的習俗不一樣，也是國內少數不燒不化的王船，基隆市政府去年已公告「和平島王爺海上遊江」為基隆無形民俗文化資產。

尹德根指出，今年的海上遊江將於6日一早從和平島正濱漁港出發，由王船率領漁船船隊遊港，經深澳漁港、外木山後，下午抵達基隆港，以不靠岸方式繞行港內祈福，接著返回社靈廟。

基隆港 王船

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