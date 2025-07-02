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影／基隆義二路定點收垃圾改位置 民眾反映動線亂與車爭道罵翻
基隆市環保局為方便夜歸及早出民眾丟垃圾，在各區12處地點設定點收垃圾服務，其中中正區義二路、中船路口據點使用率高，每天很多人使用，近日改位置後民眾反映反而易塞車，動線不佳，造成交通亂象。環保局表示，會視現場情況調整。
環保局設在義二路、中船路口的定點收垃圾服務，近日從原本的位置移到對向距離30多公尺處，這一改變讓多年來習以為常丟垃圾民眾對動線改變不太能適應。
有民眾說，原本的地點比較好，不會造成塞車，上班的汽機車動線比較方便，現在反而造成交通大亂，質疑愈改愈差，很多人要過馬路與車爭道。
中船里長蔣春生說，因為原來的地方增設人行道，晚上垃圾車停放很危險，加上，原本白天垃圾車停放位置容易逆向違規，相當危險，才會重新找位置，做為白天與晚上停放垃圾車地點，如果民眾認為不妥，可以再來調整。
環保局現場的班長表示，因為原來地方有設人行道才調整位置，民眾可能還不習慣，會再視現場情況及車流再來調整。
12處定點收垃圾的位置，先前也發生不少狀況，有的是動線有安全疑慮，有的民眾違停造成交通亂象。如暖暖區暖江橋頭，曾有部分民眾貪圖方便，經常違規迴轉、闖越馬路甚至直接逆向行駛，造成車禍事故或是險象環生，後來移位。
信義區靠近東信路及正信路口處的「財鼠橋」旁原本設有垃圾收取站，也衍生嚴重交通問題，造成堵車，後來改設在六合街靠山路邊，但也常有騎士會違規跨越雙黃線，甚至還發生車禍，後來再調整位置，違規情況才減少。
環保局表示，定點收取垃圾處以安全為最大考量，如果動線造成交通安全疑慮或不順暢都會逐步來調整，兼顧安全和民眾丟垃圾便利性，有不妥的會再會勘解決。
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