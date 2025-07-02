快訊

台幣狂升投資風險分散要進化 調整股債配、多留意黃金

陳晨威被爆載新歡回家 對象是兄弟「台泰混血」啦啦隊啾啾

彭振聲聞妻亡痛哭喊「一句話」 昔下屬憶長官為人好不捨

聽新聞
0:00 / 0:00

影／基隆義二路定點收垃圾改位置 民眾反映動線亂與車爭道罵翻

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆義二路定點收垃圾改位置，民眾反映動線亂與車爭道。記者游明煌／攝影
基隆義二路定點收垃圾改位置，民眾反映動線亂與車爭道。記者游明煌／攝影

基隆市環保局為方便夜歸及早出民眾丟垃圾，在各區12處地點設定點收垃圾服務，其中中正區義二路、中船路口據點使用率高，每天很多人使用，近日改位置後民眾反映反而易塞車，動線不佳，造成交通亂象。環保局表示，會視現場情況調整。

環保局設在義二路、中船路口的定點收垃圾服務，近日從原本的位置移到對向距離30多公尺處，這一改變讓多年來習以為常丟垃圾民眾對動線改變不太能適應。

有民眾說，原本的地點比較好，不會造成塞車，上班的汽機車動線比較方便，現在反而造成交通大亂，質疑愈改愈差，很多人要過馬路與車爭道。

中船里長蔣春生說，因為原來的地方增設人行道，晚上垃圾車停放很危險，加上，原本白天垃圾車停放位置容易逆向違規，相當危險，才會重新找位置，做為白天與晚上停放垃圾車地點，如果民眾認為不妥，可以再來調整。

環保局現場的班長表示，因為原來地方有設人行道才調整位置，民眾可能還不習慣，會再視現場情況及車流再來調整。

12處定點收垃圾的位置，先前也發生不少狀況，有的是動線有安全疑慮，有的民眾違停造成交通亂象。如暖暖區暖江橋頭，曾有部分民眾貪圖方便，經常違規迴轉、闖越馬路甚至直接逆向行駛，造成車禍事故或是險象環生，後來移位。

信義區靠近東信路及正信路口處的「財鼠橋」旁原本設有垃圾收取站，也衍生嚴重交通問題，造成堵車，後來改設在六合街靠山路邊，但也常有騎士會違規跨越雙黃線，甚至還發生車禍，後來再調整位置，違規情況才減少。

環保局表示，定點收取垃圾處以安全為最大考量，如果動線造成交通安全疑慮或不順暢都會逐步來調整，兼顧安全和民眾丟垃圾便利性，有不妥的會再會勘解決。

基隆義二路定點收垃圾改位置，民眾反映動線亂與車爭道。記者游明煌／攝影
基隆義二路定點收垃圾改位置，民眾反映動線亂與車爭道。記者游明煌／攝影

人行道 位置 環保局

延伸閱讀

爭取基隆警察首都加給 張榮興回應了

新北淨零轉型推AI回收分選廠 提升13%再利用率

基隆罷免涉偽造文書 國民黨主委承認主謀仍延押

基隆托育人員比照雙北盼留人才 7月起加薪最高9千元

相關新聞

影／台銀基隆分行施工3路樹被灌水泥恐危生長 市府要求立即清除

基隆市義二路台灣銀行基隆分行正進行外牆整修施工，但今天有民眾發現分行前人行道路路樹根部被覆蓋水泥，質疑危害路樹生長。市府...

影／基隆義二路定點收垃圾改位置 民眾反映動線亂與車爭道罵翻

基隆市環保局為方便夜歸及早出民眾丟垃圾，在各區12處地點設定點收垃圾服務，其中中正區義二路、中船路口據點使用率高，每天很...

「己」寫成「已」…台東專科學校無照駕駛宣導布條竟出現錯字 家長批粗心草率

國立台東專科學校為強化嚴禁無照駕駛宣導，在校區掛宣導布條提醒學生，未料，有家長發現布條內容把「害人害己的「己」寫成「已」...

花蓮海域好熱鬧 睽違3年夢幻鯨種再度現身伴游

花蓮外海今年夏天相當熱鬧，賞鯨業者統計，上月中旬至今有多艘航班觀察到抹香鯨，昨天傍晚又發現一對虎鯨伴游，是花蓮海域相隔3...

5個月3000件…基隆騎樓停車檢舉惹民怨

基隆信義區有檢舉達人5個月檢舉3000件，住戶不堪其擾，警方開單開到手軟，其中深澳坑路某住宅區騎樓中招，住戶群起抗議，有...

省時省力送文書 礁溪公所贈送鄰長每人1台輕巧手推車當工作車

鄰長是服務民眾的第一線，他們年紀普遍比較大，代為發送政府文書資料往往造成體力負擔，宜蘭礁溪鄉公所體貼鄰長的工作是辛苦體力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。