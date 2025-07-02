「己」寫成「已」…台東專科學校無照駕駛宣導布條竟出現錯字 家長批粗心草率
國立台東專科學校為強化嚴禁無照駕駛宣導，在校區掛宣導布條提醒學生，未料，有家長發現布條內容把「害人害己的「己」寫成「已」，批學校太粗心草率。學校表示，會更正錯字並改進。
校方指出，暑假開始提醒學生交通安全，委請廠商印製宣導布條，印製過程中廠商疑錯把字體誤植，會立即將布條移除後，再重新更正印製，未來對於各項宣導品會嚴格把關，避免產生誤導。
暑假學生放假，不少會邀約騎車出遊，但也因疏於遵守交通法規，造成意外發生，根據學校2023處務會議資料，統計學生有13起車禍，因此，學校加強各項交通宣導，提醒學生及家長配合。
「用意良善，但還是可以在用心。」一名學生家長說，畢竟是學校教育機構，用錯字宣導誤人子弟鬧笑話也不好看。另有家長說，之前學生手冊也發現很多錯字，現在布條又有錯字，見怪不怪。
台東縣警察局表示，暑假到來，轄區分局除展開交通大執法，另也實施青春專案，針對青少年無照駕駛、未戴安全帽、超速、闖紅燈、酒駕、危險駕駛及改裝車輛等7大違規行為加強查察。
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