花蓮海域好熱鬧 睽違3年夢幻鯨種再度現身伴游

花蓮外海今年夏天相當熱鬧，賞鯨業者統計，上月中旬至今有多艘航班觀察到抹香鯨，昨天傍晚又發現一對虎鯨伴游，是花蓮海域相隔3年後再度有虎鯨現蹤。

多羅滿賞鯨總經理呂世明說，昨天下午4時從花蓮港載客出發，在花蓮燈塔東方5到6浬外海觀測到夢幻鯨種「虎鯨」，是自2022年6月以來再度與虎鯨相遇。目視觀察虎鯨背鰭一高一低，比對特徵，研判是一公一母。

呂世明說，虎鯨是高警覺性的物種，對聲音與距離反應很敏銳，觀察時需要遵守友善賞鯨原則。當時賞鯨船隔著一定距離，平行觀察長達30公分，只見這對虎鯨沿固定方向游動，速度穩定，

隨船的黑潮海洋文教基金會向旅客提供導覽，說明要分辨虎鯨性別，可以從背鰭形狀做判斷，雄性背鰭筆直且高大，可達2公尺，雌性相對短小，並略呈弧形，因此判斷昨天看到的是一公一母。

呂世明說，虎鯨在台灣東部海域並不常見，3年前發現後就未再現蹤，昨天再次觀察到十分難得。今年花蓮外海鯨況相當熱鬧，從上月中旬以來，多羅滿140次航班中，已有25趟航班中觀察到抹香鯨，觀察比例接近24.7%，並有多個航班成功記錄到抹香鯨的水下聲音，有助於後續物種識別與行為研究。

黑潮海洋文教基金會表示，花蓮外海獲取的這些紀錄，顯示近來東部海域環境條件良好，適合大型齒鯨活動。