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5個月3000件...基隆騎樓停車檢舉惹民怨

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆深澳坑路某住宅區騎樓停車頻遭檢舉，有時一周收2、3張罰單，住戶群起抗議。記者游明煌／攝影
基隆深澳坑路某住宅區騎樓停車頻遭檢舉，有時一周收2、3張罰單，住戶群起抗議。記者游明煌／攝影

基隆信義區有檢舉達人5個月檢舉3000件，住戶不堪其擾，警方開單開到手軟，其中深澳坑路某住宅區騎樓中招，住戶群起抗議，有時一周收2、3張罰單苦不堪言，不滿「只有市區76處騎樓公告可停車，其他區就得收罰單。」市府表示，已研議擴大開放路段，會審慎評估後公告。

住戶說，回家停個機車卻莫名遭檢舉開單，「賺的錢都不夠繳罰單，好無奈。」一名住戶表示，騎樓停機車後，還留有逾150公分的行人通行空間，符合騎樓停放規定，請求警方暫緩開單，並在騎樓畫設停車格，苦民所苦。

市議員韓世昱說，目前市府只有公告76處騎樓可停機車，非常不合理，應檢討全市騎樓，符合停車條件的都應開放停車，一視同仁。議員陳軍佐說，該路段已會勘多次，民眾一再反映都沒有結果。

孝德里長朱志偉說，住戶已反映多次希望騎樓開放停車，不解為何市區76處才可停車，其他區就不行，相當不合理，建議擴大。

警方回應，若接獲檢舉、違停證據齊全就會依法開單。交通處停車管理科長陳得慶說，會勘之後會盡快召集相關局處審慎評估，在安全通行下條件下，評估是否開放。

市府交通處長陳耀川說，市府已組騎樓專案小組研議擴大開放路段，會審慎評估、聽取民意後，會考量通行空間、有無上下通道、所有權人意願等，確定安全無虞後決定，核准後會再公告。

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