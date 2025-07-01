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省時省力送文書 礁溪公所贈送鄰長每人1台輕巧手推車當工作車

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
鋁合金的手推車，橘色牛津布工作袋、前方2輪後方6輪具有爬樓梯功能，礁溪鄉公所送出300多台手推車給各鄰長。圖／鄉公所提供
鋁合金的手推車，橘色牛津布工作袋、前方2輪後方6輪具有爬樓梯功能，礁溪鄉公所送出300多台手推車給各鄰長。圖／鄉公所提供

鄰長是服務民眾的第一線，他們年紀普遍比較大，代為發送政府文書資料往往造成體力負擔，宜蘭礁溪鄉公所體貼鄰長的工作是辛苦體力活，今天送給全鄉每位「鄰長手推車」共324台，鄰長們表示，有了手推車便於放入資料，挨家挨戶發送，省時方便，更可提高服務效率。

礁溪鄉公所經多方比較，特別選出高70公分、寬50公分，鋁合金的手推車，橘色牛津布工作袋、前方2輪後方6輪具有爬樓梯功能，造型輕巧的全方位工作車，這也是宜蘭縣發送給鄰長工作手推車的第一個鄉鎮。

鄰長饒琳接下工作車後開心說，鄉公所貼心，思考周到，有了這台運送物品工作車，更要珍惜鄰長角色，務必將公所交付任務，確實做得更好。

鄉長張永德感謝鄰長辛苦付出，平常親訪各家戶發送各項文宣品、春聯、農民曆、選舉公報、投票通知單、清潔物資等、也算是體力活，如果能夠有這一台工作車，把所有要放送的資料及物品全都放進去，節省人力拖著走到各家戶分送，更能提高服務品質與效率，達到事半功倍之效。

宜蘭礁溪鄉公所體貼鄰長的工作是辛苦體力活，送給全鄉每位「鄰長手推車」共324台，日後分送資料更省時方便，提高服務效率。圖／鄉公所提供
宜蘭礁溪鄉公所體貼鄰長的工作是辛苦體力活，送給全鄉每位「鄰長手推車」共324台，日後分送資料更省時方便，提高服務效率。圖／鄉公所提供
宜蘭礁溪鄉公所體貼鄰長的工作是辛苦體力活，送給全鄉每位「鄰長手推車」共324台，日後分送資料更省時方便，提高服務效率。圖／鄉公所提供
宜蘭礁溪鄉公所體貼鄰長的工作是辛苦體力活，送給全鄉每位「鄰長手推車」共324台，日後分送資料更省時方便，提高服務效率。圖／鄉公所提供
鄰長們感謝鄉公所貼心、思考周到，有了這台運送文書或物品的工作車，為民服務可以做得更好。圖／鄉公所提供
鄰長們感謝鄉公所貼心、思考周到，有了這台運送文書或物品的工作車，為民服務可以做得更好。圖／鄉公所提供

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