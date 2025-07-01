省時省力送文書 礁溪公所贈送鄰長每人1台輕巧手推車當工作車

鄰長是服務民眾的第一線，他們年紀普遍比較大，代為發送政府文書資料往往造成體力負擔，宜蘭礁溪鄉公所體貼鄰長的工作是辛苦體力活，今天送給全鄉每位「鄰長手推車」共324台，鄰長們表示，有了手推車便於放入資料，挨家挨戶發送，省時方便，更可提高服務效率。

礁溪鄉公所經多方比較，特別選出高70公分、寬50公分，鋁合金的手推車，橘色牛津布工作袋、前方2輪後方6輪具有爬樓梯功能，造型輕巧的全方位工作車，這也是宜蘭縣發送給鄰長工作手推車的第一個鄉鎮。

鄰長饒琳接下工作車後開心說，鄉公所貼心，思考周到，有了這台運送物品工作車，更要珍惜鄰長角色，務必將公所交付任務，確實做得更好。