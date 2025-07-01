環境部評鑑 宜蘭利澤焚化廠營運勇奪6連霸破全國紀錄

環境部評鑑全國各縣市焚化廠、焚化再生粒料及廚餘業務，成績揭曉，宜蘭利澤焚化廠一舉拿下焚化廠營運「特優獎」、焚化廠管理「轉型先鋒獎」、焚化再生粒料及廚餘再利用「優等獎」；其中焚化廠營運部分，自108年度起創下特優6連霸殊榮，打破全國紀錄，表現亮眼。

縣務會議今天由代理縣長林茂盛表揚縣環保局長許嘉琦帶領的團隊，環保局表示，宜蘭利澤焚化廠園區內設置焚化廠、倉儲式資源再生廠（焚化底渣再利用）及有機廢棄物處理廠（廚餘再利用），每年妥善營運，屢獲環境部專家學者評鑑肯定，成為全國環境教育示範場域。

以廚餘再利用為例，宜蘭一般廢棄物廚餘採堆肥比率高達99.78%，且3座有機廢棄物處理廠廚餘再利用成品皆取得肥料登記證，分別是「宜定肥有機質肥料」、「三星鄉有機質肥料」及「羅東綠肥有機質肥料」，打造在地品牌，其中由環保局操作維運的「宜定肥」免費提供轄內機關、學校及團體作為綠美化環境、食農教育、資源收活動之用。

環保局說，利澤焚化廠是宜蘭縣最重要的垃圾熱處理設施，每年處理逾20萬公噸垃圾，去年保持94%高效運轉率，並且把產生的82.5%電力回饋全國電網，相當於供應30萬8千戶每月用電量。

利澤焚化廠更成為全國首座通過環境部溫室氣體抵換專案的焚化廠，預估未來10年共可獲得2850公噸「碳權」，為節能減碳盡心力。

利澤焚化廠以AI智能持續訓練升級，從源頭產出、清運到進廠檢查、垃圾性質以及焚化處理預判，納入全方面監控，透過穩定控管垃圾品質及有效提升焚化操作效能，大幅減少異常停爐風險，成為全國「AI智能焚化廠」領頭羊。