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影／台東晴空出現巨大「龍捲風」 專家解惑：塵捲風才對

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
今天台東鹿野鄉上空出現類似龍捲風的奇景，台東氣象站解釋，正確名稱應該是「塵捲風」，形成原因是接近地面的空氣受熱後迅速上升，產生旋轉氣流所致。圖／潘姓讀者提供
今天台東鹿野鄉上空出現類似龍捲風的奇景，台東氣象站解釋，正確名稱應該是「塵捲風」，形成原因是接近地面的空氣受熱後迅速上升，產生旋轉氣流所致。圖／潘姓讀者提供

今天台東縱谷平原上空出現類似龍捲風的奇景，時間約延續10分鐘之久，高聳直入天際，鹿野、關山一帶居民都有看見。台東氣象站解釋，正確名稱應該是「塵捲風」，它常出現在天氣晴朗、日照強烈之際，形成原因是接近地面的空氣受熱後迅速上升，產生旋轉氣流所致。

早上近11時左右，有民眾在鹿野鄉瑞源橋畔看見大量細沙被強風捲上天際，猶如「龍捲風」。潘姓目擊者說，今早天氣晴朗炎熱，他人在關山鎮電光里，一陣大風吹拂後看見遠方天空出現巨大「龍捲風」，急忙用手機紀錄過程，時間約10分鐘之久。

台東氣象站主任冉立群解釋，民眾看見的「龍捲風」正確名稱應該是塵捲風，過去在卑南溪河床常發生小規模的塵捲風，但不如這次來得「漂亮」。

冉立群進一步說明，塵捲風的形成有三大條件，第一、晴朗少雲的天氣，日照強烈，能加熱近地面空氣，促使熱空氣快速上升。第二、微弱的背景風，如果風太強，會破壞旋轉上升氣流的結構，使塵捲風難以維持。第三、空曠平坦地形與乾燥土壤，平坦地面有助於吸收太陽熱能，若地表為沙地或塵土鬆散，沙粒和塵土容易被捲入氣流中，讓塵捲風更加明顯可見。

龍捲風 台東

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