宜蘭參賽人數最多「縣長盃歌唱大賽」將開放報名 特設勁勇無限組

宜蘭「縣長盃星光歌唱大賽」分成6大組別、460個名額，是縣內報名人數最多的歌唱比賽，名額年年搶手，這次特設勁勇無限組，邀請身心障礙朋友一展歌喉，全部有48個獎項，各組冠軍除了獎盃，還可獲得宜蘭縣聯合勸募禮券1萬8800元。

縣政府社會處今舉辦報名啟動宣傳，邀請去年長青不老組冠軍陳慶福現場演唱去年奪冠歌曲「時也運也命也」，展現對歌唱的熱情與實力，陳慶福先生平時經營家中的小吃店，熱衷參與社區歌唱班，時常透過藍芽耳機練唱喜愛的歌曲，因為長期練習而熟練演唱技巧，成功在縣長盃舞台上一舉奪冠，成為「不老歌王」最佳代表。

代理縣長林茂盛表示，歌唱不僅是興趣，更能促進心肺功能、增強記憶力與開拓人際互動，讓身心靈都能獲得舒暢，達到健康樂齡、在地老化，邀請縣內喜愛唱歌者踴躍報名，成為舞台上最閃亮的那顆星。

報名自7月23日上午8時起至7月25日下午5時，只有3天，受理現場報名，報名地點為宜蘭縣政府社會處社會福利館。各組報名資格及名額如下：

青春洋溢組為16歲至35歲，50人；神采飛揚組為36歲至50歲，50人；活力四射組為51歲至64歲，130人；長青不老組為65歲至74歲，130人；智慧銀光組為75歲以上，50人；勁勇無限組為領有身心障礙證明者，50人。