快訊

轎車疑故障卡平交道 台鐵後壁至新營站部分列車受影響

得知彭振聲喪妻震驚不已 柯文哲深感抱歉 ：因為我 讓大家受苦了

北市松山死亡車禍！民間救護車鳴笛過紅燈 路口撞死機車騎士

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭參賽人數最多「縣長盃歌唱大賽」將開放報名 特設勁勇無限組

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
去年長青不老組冠軍陳慶福受邀為「縣長盃星光歌唱大賽」宣傳，其歌唱熱情與實力，是「不老歌王」的最佳代表。記者戴永華／攝影
去年長青不老組冠軍陳慶福受邀為「縣長盃星光歌唱大賽」宣傳，其歌唱熱情與實力，是「不老歌王」的最佳代表。記者戴永華／攝影

宜蘭「縣長盃星光歌唱大賽」分成6大組別、460個名額，是縣內報名人數最多的歌唱比賽，名額年年搶手，這次特設勁勇無限組，邀請身心障礙朋友一展歌喉，全部有48個獎項，各組冠軍除了獎盃，還可獲得宜蘭縣聯合勸募禮券1萬8800元。

縣政府社會處今舉辦報名啟動宣傳，邀請去年長青不老組冠軍陳慶福現場演唱去年奪冠歌曲「時也運也命也」，展現對歌唱的熱情與實力，陳慶福先生平時經營家中的小吃店，熱衷參與社區歌唱班，時常透過藍芽耳機練唱喜愛的歌曲，因為長期練習而熟練演唱技巧，成功在縣長盃舞台上一舉奪冠，成為「不老歌王」最佳代表。

代理縣長林茂盛表示，歌唱不僅是興趣，更能促進心肺功能、增強記憶力與開拓人際互動，讓身心靈都能獲得舒暢，達到健康樂齡、在地老化，邀請縣內喜愛唱歌者踴躍報名，成為舞台上最閃亮的那顆星。

報名自7月23日上午8時起至7月25日下午5時，只有3天，受理現場報名，報名地點為宜蘭縣政府社會處社會福利館。各組報名資格及名額如下：

青春洋溢組為16歲至35歲，50人；神采飛揚組為36歲至50歲，50人；活力四射組為51歲至64歲，130人；長青不老組為65歲至74歲，130人；智慧銀光組為75歲以上，50人；勁勇無限組為領有身心障礙證明者，50人。

初賽訂於9月13日至16日舉行，決賽是9月20日及9月21日，地點位於佛光山蘭陽別院13樓大會堂，歡迎以歌會友，唱出熱情與健康。

去年長青不老組冠軍陳慶福演唱「時也運也命也」，展現對歌唱的熱情與實力，是「不老歌王」的最佳代表。記者戴永華／攝影
去年長青不老組冠軍陳慶福演唱「時也運也命也」，展現對歌唱的熱情與實力，是「不老歌王」的最佳代表。記者戴永華／攝影
宜蘭「縣長盃星光歌唱大賽」6大組別、460個名額，是縣內報名人數最多的歌唱比賽，名額年年搶手，這次特設勁勇無限組，冠軍有聯合勸募禮劵1萬8800元。記者戴永華／攝影
宜蘭「縣長盃星光歌唱大賽」6大組別、460個名額，是縣內報名人數最多的歌唱比賽，名額年年搶手，這次特設勁勇無限組，冠軍有聯合勸募禮劵1萬8800元。記者戴永華／攝影

舞台 成功 宜蘭

延伸閱讀

菜餚融入西魯肉 宜蘭大學羅子恩獲世界廚藝大賽金牌

水利閘門兼顧觀光生態 宜蘭「五結防潮閘門」工程創多項紀錄

翻轉180度從海上看星星 宜蘭「銀河夜旅」新體驗遊程受理報名

影／羅東藝穗節推出「愛心99彈跳乒乓魚」 5千份好禮等你彈

相關新聞

宜蘭參賽人數最多「縣長盃歌唱大賽」將開放報名 特設勁勇無限組

宜蘭「縣長盃星光歌唱大賽」分成6大組別、460個名額，是縣內報名人數最多的歌唱比賽，名額年年搶手，這次特設勁勇無限組，邀...

基隆托育人員比照雙北盼留人才 7月起加薪最高9千元

基隆市政府今年新增七堵區與暖暖區托嬰中心，並提升公托的「照顧比」，7月起調整公共化及準公共化托嬰中心人員的薪資，並比照雙...

水利閘門兼顧觀光生態 宜蘭「五結防潮閘門」工程創多項紀錄

宜蘭五結防潮閘門改善工程經費22.7億元，是全縣執行中經費最龐大的水利工程，排洪閘門寬度提高至30.5公尺，更是全台目前最寬的長跨單層殼式閘門，且留有船行閘門供觀光船運所需...

翻轉180度從海上看星星 宜蘭「銀河夜旅」新體驗遊程受理報名

2025蘭陽觀星系列活動今天起跑，宜蘭縣政府首推海上觀星套裝遊程，每周三出航啟程，搭乘遊艇感受海風徐徐的銀河夜旅，讓遊客...

廣角鏡／重病難癒 花蓮百年榕樹移除

花蓮市中華路平交道旁百年老榕樹，根部罹患「樹癌」褐根病，去年不敵颱風倒伏，縣府請專家蓋上黑網澆灌藥劑搶救，但近日已被移除...

豆腐廠排廢水 台東新園居民抗議惡臭

台東市新園地區居民不滿某豆腐廠2019年設置迄今不時將廢水排入水圳，臭氣沖天且導致作物乾枯，昨赴台東縣議會陳情，要求查明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。