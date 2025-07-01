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基隆托育人員比照雙北盼留人才 7月起加薪最高9千元

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆托育人員比照雙北盼留人才，7月起加薪最高9千元。圖／基隆市政府提供
基隆托育人員比照雙北盼留人才，7月起加薪最高9千元。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今年新增七堵區與暖暖區托嬰中心，並提升公托的「照顧比」，7月起調整公共化及準公共化托嬰中心人員的薪資，並比照雙北地區的標準，提供學歷及服務年資的加碼補助，最高可加薪9000元，盼留住人才，確保育兒品質。

基隆市政府兒少處透過校園空間的活化與再利用，持續建設公私協力托嬰中心。今4年新增七堵區與暖暖區托嬰中心，同時仁愛區與安樂區第二處托嬰中心也正在積極建置中。此外，市府也鼓勵民間業者設置準公共化托嬰中心，今年已新增二處，攜手為每個孩子提供高品質的托育服務。目前已有6家公托和8家準公托，公托照顧的師生比達到1比4。

由於基隆鄰近雙北，薪資比不上，面流人才流失情況，市府今年編列700多萬元追加預算，7月起調整公共化及準公共化托嬰中心人員的薪資，並比照雙北地區的標準，提供「學歷」及「服務年資」的加碼補助。不論是托嬰中心主任、托育人員、行政人員、護理人員還是廚工人員，只需通過托嬰中心的年度考核，就能根據其學歷與年資獲得薪資加給。

薪資加碼部分，從業人員年資加給每月從500元到5000元不等；托育人員、行政人員及主任等級，也依其不同的職務，學歷加給1000元到4000元不等，因此，最高可以獲得9000元加給。以大學畢業、年資5年的托育人員為例，每月可獲得5500元的薪資加碼。

兒少處表示，市府期待透過薪資加碼，提升公共化及準公共化托嬰中心人員的薪資水平，讓寶貴的人才感受到肯定與回報，進而留在基隆服務，為孩子們營造一個充滿關愛與專業的托育環境。

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