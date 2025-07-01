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水利閘門兼顧觀光生態 宜蘭「五結防潮閘門」工程創多項紀錄

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭五結防潮閘門改善工程經費22.7億元，目前縣內進行中經費最龐大的水利工程，兼顧觀光生態及景觀，目前施工進度超前。圖／縣府提供
宜蘭五結防潮閘門改善工程經費22.7億元，目前縣內進行中經費最龐大的水利工程，兼顧觀光生態及景觀，目前施工進度超前。圖／縣府提供

宜蘭五結防潮閘門改善工程經費22.7億元，是目前全縣執行中經費最龐大的水利工程，提高排洪閘門寬度至30.5公尺，更是全台目前最寬的長跨單層殼式閘門，且留有船行閘門供觀光，更讓下游洄游生物可以向上回溯，是一座兼顧觀光生態的重大水利工程，目前施工進度超前。

為解決水患，縣政府向中央爭取前瞻基礎建設計畫經費改善五結防潮閘門，去年2月動工，總共投入22.7億元，地方相當重視，賴清德總統曾來視察，行政院公共工程委員會主委陳金德也緊盯工程品質進度。

縣政府水利資源處長李岳儒今天在縣務會議報告執行現況，五結防潮閘門改建工程可提升冬山河防洪禦潮功能，對宜蘭整體治水計畫至關重要，目前施工進度32.38％，比預定進度的27.17％，超前5%，預計2027年完工。

施作項目包含防潮閘門、新設碼頭、船行閘門、擋水閘板、新設管理橋及管理中心等，李岳儒說，在防潮閘門部分，提高排洪閘門寬度至30.5公尺，堪稱是目前全台最寬的長跨度單層殼式閘門，另外還設置調節閘門的雙層殼式閘門，兼顧生態廊道，讓下游的洄游生物可以向上回溯，船行閘門以備未來的航運觀光所需。

除了顧及觀光及生態景觀，李岳儒說，附近宜22線道路只有4、5公尺寬，配合工程也將拓寬為14公尺，雙向二線道足夠安全會車，兩旁還有自行車道及人行道，人車分道設計，冬山河兩岸自行車道路網可完整串連，友善通行設施。

五結防潮閘門改善工程提高排洪閘門寬度至30.5公尺，是全台目前最寬的長跨單層殼式閘門，且留有船行閘門觀光，讓下游洄游生物可以向上回溯，是一座兼顧觀光生態的水利工程，施工進度超前。圖／縣府提供
五結防潮閘門改善工程提高排洪閘門寬度至30.5公尺，是全台目前最寬的長跨單層殼式閘門，且留有船行閘門觀光，讓下游洄游生物可以向上回溯，是一座兼顧觀光生態的水利工程，施工進度超前。圖／縣府提供
五結防潮閘門改善工程提高排洪閘門寬度至30.5公尺，是全台目前最寬的長跨單層殼式閘門，且留有船行閘門觀光，讓下游洄游生物可以向上回溯，是一座兼顧觀光生態的水利工程，施工進度超前。圖／縣府提供
五結防潮閘門改善工程提高排洪閘門寬度至30.5公尺，是全台目前最寬的長跨單層殼式閘門，且留有船行閘門觀光，讓下游洄游生物可以向上回溯，是一座兼顧觀光生態的水利工程，施工進度超前。圖／縣府提供
宜蘭五結防潮閘門改善工程經費22.7億元，目前縣內進行中經費最龐大的水利工程，兼顧觀光生態及景觀，目前施工進度超前。圖／縣府提供
宜蘭五結防潮閘門改善工程經費22.7億元，目前縣內進行中經費最龐大的水利工程，兼顧觀光生態及景觀，目前施工進度超前。圖／縣府提供
五結防潮閘門改善工程提高排洪閘門寬度至30.5公尺，是全台目前最寬的長跨單層殼式閘門，且留有船行閘門觀光，讓下游洄游生物可以向上回溯，是一座兼顧觀光生態的水利工程，施工進度超前。圖／縣府提供
五結防潮閘門改善工程提高排洪閘門寬度至30.5公尺，是全台目前最寬的長跨單層殼式閘門，且留有船行閘門觀光，讓下游洄游生物可以向上回溯，是一座兼顧觀光生態的水利工程，施工進度超前。圖／縣府提供

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