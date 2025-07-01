翻轉180度從海上看星星 宜蘭「銀河夜旅」新體驗遊程受理報名

2025蘭陽觀星系列活動今天起跑，宜蘭縣政府首推海上觀星套裝遊程，每周三出航啟程，搭乘遊艇感受海風徐徐的銀河夜旅，讓遊客翻轉海陸180度，從海上看星星；另有陸上觀星定點導覽，由縣內取得觀星課程證照的13家休閒農業區及旅宿業帶著遊客觀星趣。

代理縣長林茂盛昨晚與觀光休閒旅宿業者出海觀星，宣布「星光滿天・銀河夜旅」觀星活動今天展開。他說，蘭陽平原無光害純淨自然環境，是全台難得的觀星勝地，縣府近年來力推夜間旅遊，多元行銷，希望留宿遊客，進而帶動觀光旅宿收入，「蘭陽星空賞螢季」就是其中重點活動，藉由結合賞螢和星空等自然體驗，讓旅客在不同季節都能感受宜蘭夜間之美。

縣政府工商旅遊處辦理多年「觀星培訓」人才培訓，今年高達48名學員完成培訓取得結業證書，成為宜蘭推廣天文教育的種子導覽老師，由於人力儲備完善，使得今年擁有足夠的軟體資源推出海上觀星遊程與陸上觀星導覽。

縣政府與取得觀星課程結業證書的13家合法休閒農業區及旅宿業合作，暑假期間推出觀星夜間定點導覽，由業者規劃觀星行程帶領遊客導覽，內容結合天文知識、生態環境介紹及在地人文特色，提升對天文與自然環境的認識，可接洽凱渡廣場酒店、宜蘭力麗威斯汀度假酒店、頭城休閒農場、三富休閒農場、香格里拉休閒農場、童話村有機農場民宿等13家業者。