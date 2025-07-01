豆腐廠排廢水 台東新園居民抗議惡臭

台東市新園地區居民不滿某豆腐廠2019年設置迄今不時將廢水排入水圳，臭氣沖天且導致作物乾枯，昨赴台東縣議會陳情，要求查明有無不法，並立即勒令停工。環保局表示，上周已經採樣化驗，依法查察。

新園居民一早在議會拉布條表達不滿，大罵「業者是黑心豆腐、新園居民不歡迎」、「惡臭沖天，影響環境品質」。縣議會主任盧俊惠代議長吳秀華接下陳情書，回應會就居民訴求進一步處理，還大家清淨生活空間。

新園里長陳輝宗說，欣豐豆腐工廠 設置至今常排廢水，影響新園、康樂、豐田等地的釋迦及荖葉等農作物灌溉用水，水圳停水時，陽光一曝曬，味道臭到讓人吃不下飯，農民都不敢引水噴灌作物，否則氣味會滯留，作物甚至枯死。居民多次與廠商溝通無效，要求稽查也無下落，才會站出來陳情，希望議會專案處理，勒令停工。

台東縣環保局表示，上周接獲居民通報即赴現場採樣，簡易測試結果，酸鹼值未超標，後續若採集到水樣，會進一步確認處理，只要汙染一定依法嚴辦。