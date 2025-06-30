影／羅東藝穗節推出「愛心99彈跳乒乓魚」 5千份好禮等你彈

活動不只是活動，宜蘭羅東藝穗節與產業連結做愛心，只要在羅東店家消費99元，前往活動會場捐消費發票即可參加「愛心99彈跳乒乓魚」，把乒乓球以彈跳方式彈入魚缸，有機會獲得住宿券、知名品牌登山帳、旅行袋、鑄鐵鍋或星空椅等，多達5000份好禮，鼓勵大家多消費做愛心、多中獎。

每年羅東藝穗節為了帶動消費人潮，都會巧思設計有趣且結合愛心活動，今年推出羅東限定版「愛心99彈跳乒乓魚」捐發票做公益，今邀請配合的商家業者出席宣傳活動。

鎮長吳秋齡說，彈跳乒乓球是兒時夜市常見的擺攤遊戲，考驗專注力和手眼協調能力，期待透過趣味遊戲喚起大家的童心與愛心，今年邀請縣內20多家業者共襄盛舉，贊助愛心好禮，每日還有神秘大獎，歡迎縣內外朋友試手氣，乒乓彈跳獲好禮。

民眾7月1日至7月26日在羅東鎮消費滿99元，憑未列印買受人統編的消費發票，於活動期間晚間7時至9時（7月26日只有到20時30分）前往羅東中山公園參加「愛心99彈跳乒乓魚」，1張發票玩1次遊戲，獎品包含住宿券、登山帳、拍立得、旅行袋、不鏽鋼杯組、手提營燈、冰桶、防連、鑄鐵鍋、星空椅、溫泉券、伴手禮、優惠券、羅東限定文創品等，總價值約33萬餘元，募得發票全數捐公益。

贊助單位包括宜蘭傳藝、煙波花時間、赫蒂法莊園、村却國際溫泉酒店、穀王烘焙、宜蘭餅食品、諾貝爾奶凍、奕順軒、越穗香、LANEW羅東興東店、日藥本舖羅東店、星源茶園等，其中宜蘭傳藝提供20張門票，活動期間參與傳藝工藝加價GO，可兌換限定版Good Luck文青平安符、宜蘭餅提供100份阿華田宜蘭餅3入、諾貝爾提供100份商品兌換券、穀王提供咖啡券500張等，好禮持續增加中。