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台東迎熱氣球盛會綠色出遊 鹿野YouBike新增6站點

中央社／ 台東縣30日電

「2025台灣國際熱氣球嘉年華」將登場，鼓勵民眾利用大眾運輸及綠色交通工具，台東縣府推動公共自行車YouBike租賃站點建置，在鹿野新增6處站點，前30分鐘可享5元補助。

台東縣環保局今天發布訊息表示，每年熱氣球嘉年華吸引大量人潮，如何在保障旅遊便利性同時，兼顧環境永續發展，是縣府重要課題；今年特別整合YouBike系統，讓遊客在交通轉乘上更加順暢，可減少私人運具使用，降低碳排放與空氣污染，也讓民眾有機會以低碳方式親近台東自然風光。

環保局指出，此次在新增設鹿野鄉YouBike站點時，特別考量遊客動線與交通需求，期望能有效緩解熱氣球嘉年華期間交通壓力。

建議開車民眾可將車輛停放於龍田大草坪或永安展售中心附近，再租借YouBike前往會場或周邊景點；搭乘大眾運輸者，除可騎乘YouBike漫遊龍田綠色隧道、鹿野神社等熱門景點，也可挑戰騎乘YouBike上鹿野高台，沿途欣賞台東稻田風光與熱氣球升空美景，體驗別具特色的上坡騎行樂趣。

若自鹿野火車站出發，可選擇騎乘台9線接高台路，路程約5.7公里，沿途較為平緩且安全，並請避免誤入產業道路或坡度過陡路段；騎乘前須評估自身體力，並注意夏季高溫，做好補水、防曬與安全防護措施。

為鼓勵綠色出行，縣府提供YouBike騎乘補助至今年12月31日止，無論是YouBike 2.0或YouBike 2.0E，前30分鐘騎乘皆可享新台幣5元補助，歡迎民眾多加利用。

環保局提醒，租借YouBike前，確認已投保公共自行車傷害險，投保無需費用，可於YouBike官方APP或微笑單車官網進入保險平台輸入資料後即完成投保，步驟簡單方便，讓騎乘多一層保障；若想得知YouBike站點資訊，可下載微笑單車YouBike官方APP或至微笑單車官方網站查詢。

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