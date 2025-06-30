花蓮推天文觀星旅遊 暑假每周末免費星空導覽

花蓮縣政府推廣天文旅遊，趁著暑假來臨推出系列觀星活動，地點選在七星潭、大農大富平地森林園區，7、8月每周末舉辦免費星空導覽體驗，將由縣內20多名專業天文解說員帶領民眾認識星空，每場導覽活動名額僅限20人，即日起開放報名。

花蓮夜晚郊區光害少適合賞星，花蓮縣政府近年運用得天獨厚的自然環境，推出許多賞星活動，同時培育許多在地導覽人才投入天文解說，打造地方天文觀光產業。

縣府觀光處表示，縣內約有21名天文解說員，自今年4月起舉辦多場課程，內容涵蓋導覽技巧、教材應用、星空故事及戶外觀星實作等，專業化訓練建立穩定的在地師資群並強化解說能力，藉由專業導覽結合自然景觀，向遊客呈現花蓮夜空的壯麗與魅力。

觀光處在7、8月推出「流星花蓮」系列活動，每周末在七星潭風景區與大農大富平地森林園區，舉辦免費星空導覽活動，由專業解說員介紹星體命名、星座神話與觀星知識，深入探索宇宙奧祕。

觀光處表示，免費星空導覽活動需事前線上報名，每場名額20人，額滿為止，完成報名者請在活動當日晚間依報名時間，提前到指定地點報到，同時提醒民眾，觀星時段夜晚溫差大，可自備薄外套及防蚊用品，並隨時留意官方社群平台最新天候與活動異動公告，詳情可至「流星花蓮（https://reurl.cc/NYk1Z9）」網站查詢。