快訊

影／被爆7月辭議員轉任國安會 趙怡翔現身議場高喊「6字」回應

數發部出手！平台廣告服務涉系統性缺失 重罰臉書1500萬元

央行出重手！台幣匯價重貶7.22角 創24年來單日最大跌幅

宜蘭啟動「綠色生活學院」培育淨零行動人才 生活中做減碳

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣LIFE綠色生活學院今天啟動。圖／環保局提供
宜蘭縣LIFE綠色生活學院今天啟動。圖／環保局提供

你知道在日常生活中製造多少碳排放嗎？宜蘭縣政府啟動「L.I.F.E.綠色生活學院」，結合大學、低碳社區與產業夥伴開出15 種課程，涵蓋ISO14064組織碳盤查、產品與服務碳足跡永續旅遊實作、農業碳匯與青年創生、微型發電、公民電廠與能源轉型等，培育在地淨零行動人才。

縣府面對氣候變遷與淨零轉型挑戰，自112年起推動「J-Path宜路有你—淨零公正轉型系列活動計畫」，今天啟動「J-Path產業領航—L.I.F.E.綠色生活學院」，L.I.F.E.是指Leading Innovation for a Future Earth；唯有知道碳排來源，才能做到如何減碳，透過培育人才進一步在社區鄰里教導大家以具體行動做減碳。

啟動儀式中，代理縣長林茂盛與各合作單位代表宣示淨零管理、永續農業、綠色旅遊、能源轉型4大主題，對應「科學為基礎，邁向淨零未來」、「與自然共生，共耕永續土地」、「碳索蘭陽美，共創綠色生活」及「公民共參與，綠能共榮共好」培育方針。

林茂盛表示，因應氣候變遷不能僅止於減碳與調適技術，人才培育才是支撐轉型關鍵的根本，透過整合學術資源、在地實作與產業經驗，綠色生活學院將成為宜蘭推動民眾參與氣候行動的重要平台。

學院規劃15場課程，涵蓋ISO14064組織碳盤查、ISO14067產品與服務碳足跡、永續旅遊實作、農業碳匯與青年創生、微型發電、公民電廠與能源轉型等領域。

課程與宜蘭大學、佛光大學、人禾環境倫理發展基金會、SPACC、台灣綠能公益協會、探淵科技、青出宜蘭等單位合作，前往頭城、礁溪、員山、大同等低碳社區及環保旅館辦理，例如英士社區以原住民運用在地竹材與傳統技藝，傳達低碳建材固碳與永續修繕理念。

今天下午由宜蘭縣永續長、縣府秘書長吳志宏主持「ISO 14064組織碳盤查實務」課程，以宜蘭縣政府作為機關溫室氣體盤查示範場域，邀集各機關代表，培育公部門人員與學校人員碳管理能力，透過學院平台深化民間參與與跨域合作，建立綠色治理基礎。更多課程資訊詳見環保局官網。

宜蘭綠色生活學院主題與合作夥伴。圖／環保局提供
宜蘭綠色生活學院主題與合作夥伴。圖／環保局提供
宜蘭縣J-Path產業領航L.I.F.E.綠色生活學院的課程表。圖／環保局提供
宜蘭縣J-Path產業領航L.I.F.E.綠色生活學院的課程表。圖／環保局提供

綠色 碳足跡 碳排放 減碳 淨零 永續 氣候變遷 宜蘭大學 低碳

延伸閱讀

宜蘭三星上將梨香甜上市 產季系列活動報名開跑

林茂盛訪捷克國家圖書館 盼擘劃宜蘭總圖願景

超夯脫口秀宜蘭登場「椒頭接耳・青春脫口秀之夜」笑鬧開演

淡蘭百年山徑北北基宜會師 探索山徑歷史共賞花海風光

相關新聞

基捷恐成最廢捷運線？基市府：會發展多元財源

串連北北基的基隆捷運，新北保長坑至基隆八堵的7座車站，細部設計標案7月評選。台灣民眾黨基隆市黨部榮譽主委林毓峯認為，通車...

花蓮百年老樹不敵颱風傾倒 罹褐根病救不回慘遭移除

花蓮市中華路平交道旁的百年老榕樹根部罹患「樹癌」褐根病，去年不敵颱風強風豪雨倒伏，縣府請專家蓋上黑網澆灌藥劑搶救，但老樹...

花蓮推天文觀星旅遊 暑假每周末免費星空導覽

花蓮縣政府推廣天文旅遊，趁著暑假來臨推出系列觀星活動，地點選在七星潭、大農大富平地森林園區，7、8月每周末舉辦免費星空導...

宜蘭啟動「綠色生活學院」培育淨零行動人才 生活中做減碳

你知道在日常生活中製造多少碳排放嗎？宜蘭縣政府啟動「L.I.F.E.綠色生活學院」，結合大學、低碳社區與產業夥伴開出15...

豆腐廠廢水排水圳 台東居民抗議臭到吃不下飯、作物乾枯

台東市新園地區居民不滿一家豆腐廠廢水排入水圳，臭氣沖天且導致作物乾枯，今早赴台東市議會陳情，並遞交陳情書，要求議會成立專...

羅大佑寫「童年」的百年老樹群 1樟樹罹癌鋸斷

歌手羅大佑童年住宜蘭醫院附近，老樹成為他日後創作元素。2013年因開路而起的護樹行動，老樹群隔年依文資法公告保護，成為台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。