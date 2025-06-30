宜蘭啟動「綠色生活學院」培育淨零行動人才 生活中做減碳

你知道在日常生活中製造多少碳排放嗎？宜蘭縣政府啟動「L.I.F.E.綠色生活學院」，結合大學、低碳社區與產業夥伴開出15 種課程，涵蓋ISO14064組織碳盤查、產品與服務碳足跡、永續旅遊實作、農業碳匯與青年創生、微型發電、公民電廠與能源轉型等，培育在地淨零行動人才。

縣府面對氣候變遷與淨零轉型挑戰，自112年起推動「J-Path宜路有你—淨零公正轉型系列活動計畫」，今天啟動「J-Path產業領航—L.I.F.E.綠色生活學院」，L.I.F.E.是指Leading Innovation for a Future Earth；唯有知道碳排來源，才能做到如何減碳，透過培育人才進一步在社區鄰里教導大家以具體行動做減碳。

啟動儀式中，代理縣長林茂盛與各合作單位代表宣示淨零管理、永續農業、綠色旅遊、能源轉型4大主題，對應「科學為基礎，邁向淨零未來」、「與自然共生，共耕永續土地」、「碳索蘭陽美，共創綠色生活」及「公民共參與，綠能共榮共好」培育方針。

林茂盛表示，因應氣候變遷不能僅止於減碳與調適技術，人才培育才是支撐轉型關鍵的根本，透過整合學術資源、在地實作與產業經驗，綠色生活學院將成為宜蘭推動民眾參與氣候行動的重要平台。

學院規劃15場課程，涵蓋ISO14064組織碳盤查、ISO14067產品與服務碳足跡、永續旅遊實作、農業碳匯與青年創生、微型發電、公民電廠與能源轉型等領域。

課程與宜蘭大學、佛光大學、人禾環境倫理發展基金會、SPACC、台灣綠能公益協會、探淵科技、青出宜蘭等單位合作，前往頭城、礁溪、員山、大同等低碳社區及環保旅館辦理，例如英士社區以原住民運用在地竹材與傳統技藝，傳達低碳建材固碳與永續修繕理念。