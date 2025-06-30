花蓮百年老樹不敵颱風傾倒 罹褐根病救不回慘遭移除

花蓮市中華路平交道旁的百年老榕樹根部罹患「樹癌」褐根病，去年不敵颱風強風豪雨倒伏，縣府請專家蓋上黑網澆灌藥劑搶救，但老樹近日被人發現移除。農業處表示，老樹病情不樂觀，為避免周邊土壤及植栽受病菌影響，加上鐵路單位曾表示後續鐵路計畫需要用地，只能忍痛做出移除的決定。

民進黨花蓮縣議員胡仁順表示，去年403後的風災，讓這棵110年老樹傾倒，曾要求縣府農業處能協助延續老樹生命，過去也邀集專家學者到現場查看狀況；但現在這棵老樹已經被「截肢」，相當難過，這棵老樹是地方共同的記憶，也是縣府列管的老樹。

胡仁順說，縣府應該要說明，為什麼遲遲無法籌措到預算，過去購買這些禮品、酒錢就花了400多萬；觀光處在今年籌措1800多萬，重新做了觀光IP，這麼多的預算，但農業處卻籌措不出來2、300萬，覺得非常可惜。

農業處長陳淑雯表示，花蓮有610棵老樹由森林法與自治條例列管，每年都有巡檢作業病蟲害防治，百年老榕樹是在地居民記憶核心，去年颱風前檢視都確認老樹有正常生長，但颱風之後有民眾通報倒伏情形，請專家學者確認後，發現有「樹癌」褐根病，狀況比較嚴重，為確保土壤的安全與避免周遭植栽受影響，不得不決定將老樹移除。

陳淑雯指出，該土地是鐵路單位維管，鐵路局過去曾表明後續的雙軌化會用到相關用地，樹木的安全與環境安全重要，才會有這樣的處置方式。樹木專家判斷下，在老樹褐根病這麼嚴重之下，使用漂浮樹支撐治療，存活機會不大。

陳淑雯說，老樹褐根病生病倒伏後，有用黑網覆蓋與澆水等方法救治，樹木裡還有養分而長出新芽，但產出的植物白色乳汁非常稀少，缺乏保護機制，已是樹癌的末期，最後仍救不回來。