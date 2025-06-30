豆腐廠廢水排水圳 台東居民抗議臭到吃不下飯、作物乾枯
台東市新園地區居民不滿一家豆腐廠廢水排入水圳，臭氣沖天且導致作物乾枯，今早赴台東市議會陳情，並遞交陳情書，要求議會成立專案小組，調查有無不法，並立即勒令停工改善，還給居民純淨生活空間。環保局表示，上周已經採樣化驗，後續依法查察。
今早居民準備抗議布條前往台東縣議會表達不滿，大罵「業者是黑心豆腐、新園居民不歡迎」、「惡臭沖天，影響環境品質」。
新園里長陳輝宗指出，欣豐豆腐工廠2019年設置至今，不時將廢水排放至溝渠，影響新園、康樂、豐田等地的釋迦及荖葉等農作物灌溉用水，水圳若停水，陽光曝曬之後會沉澱發酵，味道臭到讓人吃不下飯。
陳輝宗說，灌溉用水是農民灌溉農作物，農民不敢用來噴荖葉，否則會有難聞味道遺留，作物甚至因此枯死，居民多次與廠商溝通無效，要求稽查也無下落，反覆發生，農民及居民全都受不了，所以今天才會站出來陳情，希望議會組專案小組，會同環保局、衛生局及水利單位合力查察，勒令停工。
台東縣議會主任盧俊惠代議長吳秀華接下居民陳情書，他也表示，居民訴求將會進一步處理，還給居民清靜的生活空間。
台東縣環保局回應，上周接獲居民通報，赴現場採樣，簡易測試結果，酸鹼值沒有超標，後續若能採集到水樣，會進一步確認處理，只要有汙染一定會依法嚴辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言