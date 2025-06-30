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豆腐廠廢水排水圳 台東居民抗議臭到吃不下飯、作物乾枯

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東新園地區居民赴縣議會陳情，要求汙染水圳的豆腐工廠立即停工改善。記者徐白櫻／翻攝
台東新園地區居民赴縣議會陳情，要求汙染水圳的豆腐工廠立即停工改善。記者徐白櫻／翻攝

台東市新園地區居民不滿一家豆腐廠廢水排入水圳，臭氣沖天且導致作物乾枯，今早赴台東市議會陳情，並遞交陳情書，要求議會成立專案小組，調查有無不法，並立即勒令停工改善，還給居民純淨生活空間。環保局表示，上周已經採樣化驗，後續依法查察。

今早居民準備抗議布條前往台東縣議會表達不滿，大罵「業者是黑心豆腐、新園居民不歡迎」、「惡臭沖天，影響環境品質」。

新園里長陳輝宗指出，欣豐豆腐工廠2019年設置至今，不時將廢水排放至溝渠，影響新園、康樂、豐田等地的釋迦及荖葉等農作物灌溉用水，水圳若停水，陽光曝曬之後會沉澱發酵，味道臭到讓人吃不下飯。

陳輝宗說，灌溉用水是農民灌溉農作物，農民不敢用來噴荖葉，否則會有難聞味道遺留，作物甚至因此枯死，居民多次與廠商溝通無效，要求稽查也無下落，反覆發生，農民及居民全都受不了，所以今天才會站出來陳情，希望議會組專案小組，會同環保局、衛生局及水利單位合力查察，勒令停工。

台東縣議會主任盧俊惠代議長吳秀華接下居民陳情書，他也表示，居民訴求將會進一步處理，還給居民清靜的生活空間。

台東縣環保局回應，上周接獲居民通報，赴現場採樣，簡易測試結果，酸鹼值沒有超標，後續若能採集到水樣，會進一步確認處理，只要有汙染一定會依法嚴辦。

台東新園地區居民赴縣議會陳情，要求汙染水圳的豆腐工廠立即停工改善。記者徐白櫻／翻攝
台東新園地區居民赴縣議會陳情，要求汙染水圳的豆腐工廠立即停工改善。記者徐白櫻／翻攝

農民 豆腐 衛生局 環保局 台東

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