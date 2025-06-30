台東縣府與部落締盟 光電派抗議

台東知本光電案因部落抗爭終止，縣府昨與卡大地布部落簽署縣有地合作備忘錄，依循原住民族基本法及部落章程，讓公有地朝生態、文化、碳匯及休閒等方向發展。支持光電人士拉布條抗議，質疑簽約共管未獲部落共識；部落強調，依據部落會議提案辦理。

台東縣府曾與開發商簽約，原擬在知本規畫161公頃「太陽能光電園區」，後因卡大地布部落抗爭，法院以未經部落同意為由，判決撤銷開發許可。

縣長饒慶鈴昨與部落代表林茂盛簽署「活化利用縣有土地計畫合作備忘錄」，共同推動卡大地布部落傳統領域土地的合理運用，涵蓋台東市建康段、建國段及建業段等地，面積逾200公頃。饒慶鈴強調，此舉是兼顧文化傳承與環境永續，充分尊重部落對傳統領域的主權及權益。

財經處長章正文說，簽約意義在於重新定義土地價值，未來所有開發須符合自然保育、部落文化、碳匯及休閒遊憩等原則，土地包含濕地，歡迎野鳥協會及林業保育署人員加入。

簽約過程中，支持光電案族人質疑合作過程不公開透明，核三廠除役，台東需要綠能發電，要求落實部落諮商。代理拉罕（領袖）、議員陳政宗回應，去年7月部落會議決議與縣府合作，後續召開十幾次幹部會議，上月底擬定合作架構，沒有預設立場，每種聲音都會聽，歡迎族人一起討論。