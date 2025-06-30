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羅大佑寫歌的百年老樹群 1樟樹罹癌鋸斷

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
「陽明老樹廣場」有11株老樹。記者戴永華／攝影
「陽明老樹廣場」有11株老樹。記者戴永華／攝影

歌手羅大佑童年住宜蘭醫院附近，老樹成為他日後創作元素。2013年因開路而起的護樹行動，老樹群隔年依文資法公告保護，成為台灣首例以老樹登錄為文化景觀個案。其中1株近百年老樟樹罹患「樹癌」，縣府評估後忍痛鋸斷，讓人不捨。

陽明交通大學附設醫院老院區，前身是宜蘭醫院，羅大佑與從醫父親曾住宿舍，他創作膾炙人口的「童年」，歌詞中「池塘邊的榕樹上，知了在聲聲叫著夏天…」，靈感源於該處，老樹下至今仍有蟬鳴，自然綠意又具文化歷史。

2013年，宜蘭市公所計畫移植老樹群，開闢92號道路，引起護樹人士關切，6000多人連署，居民依據文化資產保存法申請登錄為文化景觀，獲文資委員全體通過。

全國首例老樹登錄為文化景觀後，經票選命名「陽明老樹廣場」，11株列管有案老樹得以倖存，以老樟樹為主，還有榕樹、小葉欖仁等。耆老說，有些老樹1904年已存在，縣府調查至少有80幾年。樹藝所評估1株老樟樹根部腐爛，上周五鋸樹，留下樹頭做為環境教育用。

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